Magaly Medina ha vuelto a crear expectativa entre sus seguidores. Su programa, “Magaly TV, la firme”, uno de los más vistos en la televisión nacional en la actualidad, está próximo a estrenar la “La Casa de Magaly”, el reality show que volverá a reunir a distintos famosos de la farándula peruana para convivir en un solo lugar. Y, por lo que se viene observando en los avances, una de las grandes protagonistas de este espacio será Fiorella Retiz.

El primer avance de “La Casa de Magaly” ya se hizo público. En este tráiler, se puede ver a Fiorella Retiz, periodista peruana y vinculada en algún momento a Aldo Miyashiro, hablar sobre dicho ‘ampay’ que protagonizó junto al reconocido conductor, y que dio que hablar en redes sociales.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre las confesiones que hará Fiorella Retiz en “La Casa de Magaly”?

Sobre lo dicho por Retiz, Magaly señaló que ella es una de las participantes que más atención se robará al dar reveladoras confesiones sobre lo sucedido con Miyashiro, quien actualmente sigue como conductor de “La banda del Chino”, programa de América Televisión.

“La casa ya sale y hay bastante expectativa al respecto. Lo de Fiorella Retiz va a dar mucho que hablar, estoy segura. Sus confesiones son muy fuertes”, comentó Medina a Infobae Perú. Cabe resaltar que fue la misma Magaly quien dio a conocer dicho ampay en su momento.

“Yo me equivoqué y yo cometí un error que, seguramente, me va a acompañar toda mi vida y que me va a costar muchísimo poder reparar con la gente que amo. He decidido asumir como hombre que soy mi responsabilidad sin escaparle a este momento tan duro”, fue el descargo del actor cuando se hicieron públicas las controversiales imágenes a comienzos del año pasado.

“El responsable y el culpable soy yo. Soy un hombre de 46 años, yo soy el hombre casado, que no debió pasar ese caminito… que empezó como un juego y se fue excediendo y terminó en lo que vieron, en esas imágenes de besos y caricias”, agregó el reconocido actor.

¿Qué más debes saber sobre “La Casa de Magaly”?

La reconocida conductora de televisión, Magaly Medina, señaló que los espectadores de su programa deben tener muchas expectativas porque “La Casa de Magaly”, que vuelve tras más de una década, no decepcionará en ningún aspecto. El programa tendrá 12 famosos como participantes, quienes estarán bajo la presión de ser observados por 60 cámaras que prometen no perderse ningún detalle.

Este ambicioso proyecto, que viene siendo trabajado y estructurado desde hace un buen tiempo atrás, tiene la total colaboración y aprobación del canal ATV y los diversos auspiciadores.

¿Cómo es “La Casa de Magaly”?

Según lo visto en el tráiler del reality, los famosos de esta nueva edición tendrán a su disposición una gran casa que contará con todas las comodidades necesarias para que su convivencia sea lo más satisfactoria posible. Dicho lugar tiene una amplia piscina y varios muebles para el elenco. Por último, ellos tendrán una cocina bastante grande y una gran cantidad de cuartos equipados con placenteras camas para que puedan descansar de la mejor manera. Se espera que, así como sucedió con la primera edición, en esta oportunidad el público también convierta a “La Casa de Magaly” en uno de sus realitys favoritos.