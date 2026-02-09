¿Qué dijo Pato Quiñones tras cargar a Bad Bunny y ser parte del show que brindó en el Super Bowl 2026

Por Redacción EC

El último domingo se vivió uno de los espectáculos deportivos más esperados del año, el Super Bowl 2026, en el que los Seattle Seahawks se coronaron campeones al derrotar 29-13 a los New England Patriots, consiguiendo así el segundo título en su historia. Entre las novedades que presentó el fútbol americano de la NFL fue a Bad Bunny durante el show de medio tiempo para interpretar sus mejores éxitos musicales frente a miles de personas. Sin embargo, entre los bailarines que acompañaron al reconocido artista internacional destacó la aparición de Pato Quiñónes, quien más tarde utilizó sus redes sociales para expresar su emoción por alcanzar un nuevo hito en su carrera profesional. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

