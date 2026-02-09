¿Qué dijo Pato Quiñones tras cargar a Bad Bunny y ser parte del show que brindó en el Super Bowl 2026

El último domingo se vivió uno de los espectáculos deportivos más esperados del año, el Super Bowl 2026, en el que los Seattle Seahawks se coronaron campeones al derrotar 29-13 a los New England Patriots, consiguiendo así el segundo título en su historia. Entre las novedades que presentó el fútbol americano de la NFL fue a Bad Bunny durante el show de medio tiempo para interpretar sus mejores éxitos musicales frente a miles de personas. Sin embargo, entre los bailarines que acompañaron al reconocido artista internacional destacó la aparición de Pato Quiñónes, quien más tarde utilizó sus redes sociales para expresar su emoción por alcanzar un nuevo hito en su carrera profesional. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DIJO PATO QUIÑONES SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN EL SUPER BOWL 2026?

Este domingo 8 de febrero, se llevó a cabo el Super Bowl LX, en el que tuvo como artista principal en el show de medio tiempo a Bad Bunny. Más allá de la espectacular presentación que brindó el artista, miles de fanáticos nacionales destacaron la participación de Pato Quiñónez en el elenco de baile del puertorriqueño, quien vistió una camiseta de color amarillo, short de jean y zapatillas.

El bailarín peruano apareció cuando el ‘Conejo Malo’ interpretó el tema ‘NuevaYol’, donde demostró, junto a sus compañeros, su talento y seguridad en el imponente escenario estadounidense. Asimismo, tras el espectáculo, el exchico reality utilizó sus redes sociales para mostrar su alegría y, con orgullo, la bandera peruana, en la que consideró este show como el mejor de su vida. “Por la cultura, por los latinos, por mi familia y por mi Perú el mejor día de mi carrera”, escribió Quiñones, acompañado de una serie de fotografías y videos.

EL ESPERADO CONCIERTO DE BAD BUNNY EN EL SUPER BOWL 2026

Bad Bunny protagonizó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 con una presentación centrada en su carrera musical y en la cultura latina. El artista puertorriqueño abrió el show con una de sus canciones más populares, “Tití Me Preguntó”, dando inicio a un repertorio que recorrió distintas etapas de su discografía con una puesta en escena de alto nivel visual.

Durante el espectáculo, el cantante interpretó varios de sus éxitos globales, incluyendo “Yo Perreo Sola”, “Safaera”, “Party”, “Monaco”, “El Apagón” y temas de su álbum más reciente, “Debí Tirar Más Fotos”. El show combinó coreografías masivas, escenografías dinámicas y cambios de vestuario, manteniendo un ritmo continuo durante los aproximadamente 13 minutos de presentación.

El concierto contó con invitados sorpresa, entre ellos Lady Gaga y Ricky Martin, quienes se unieron al escenario en distintos momentos del set para interpretar colaboraciones y versiones especiales de canciones. También hubo apariciones breves de celebridades durante la transmisión televisiva, lo que reforzó el carácter global del evento.