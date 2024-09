Magaly Medina se ha caracterizado durante sus décadas de trayectoria en la televisión por ser un personaje polémico debido a sus fuertes opiniones que han causado en más de una oportunidad controversia en el mundo de la farándula. En ese contexto, una situación no pasó desapercibida durante su programa que se transmite a través de ATV, pues se molestó con uno de sus reporteros en un enlace en vivo debido a un grave error, generando múltiples debates en las redes sociales por la manera de recriminar a sus trabajadores.

Vale precisar que, la ‘urraca’ es una reconocida periodista y presentadora de televisión peruana, famosa por su estilo directo y polémico. Además, trabajó en diversos programas de entretenimiento y espectáculos, siendo “Magaly TV: La Firme” uno de sus más destacados. Medina es conocida por cubrir noticias sobre la farándula y por su capacidad para generar controversia. A lo largo de su carrera, ha sido tanto admirada como criticada, pero siempre ha mantenido una fuerte presencia en los medios peruanos. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿POR QUÉ MAGALY MEDINA RECRIMINÓ A SU REPORTERO EN VIVO?

El pasado jueves 26 de septiembre, Magaly Medina enlazó en vivo con su reportero Gianfranco Pérez desde los exteriores de la Corte Superior de Justicia de Lima Este en San Juan de Lurigancho para informar acerca del caso Cristian Martínez, primo de Jefferson Farfán, quien ha sido acusado de abusar sexualmente a una joven de 19 años. Mientras el reportero se encontraba brindando detalles sobre este delicado tema, la pelirroja se malhumoró por una información errónea que dio Pérez.

El comunicador dijo que “el juez todavía no habría encontrado suficientes pruebas” en el caso de ‘Cri Cri’ y los 9 meses de prisión preventiva. De esta manera, tras haber escuchado las declaraciones del abogado del acusado, la figura de ATV le llamó la atención públicamente ya que no podría estar mal informando al público y le sugirió que a la próxima sea más cuidadoso con su reporte.

Magaly Medina se malhumoró por una información errónea que dio su reportero. Foto: Captura

“El abogado no está diciendo que el juez no encontró pruebas suficientes, sino que mañana (viernes 27) se decidirá si la solicitud de la Fiscalía es fundada o infundada. Me parece que estás siendo bien ligero en tu apreciación y nos estás mal informando a todos. Parece que no entendiste bien lo que te quiso decir el otro abogado. Eso no es cierto, estás adelantando una opinión que no es así, no sé donde has escuchado eso”, sostuvo Medina, quien se mostró muy ofuscada.

¿QUÉ DIJO EL REPORTERO DE MAGALY MEDINA TRAS RECRIMINARLO EN VIVO?

Luego del percance suscitado en el programa ‘Magaly TV La Firme’, el reportero Gianfranco Pérez junto a sus colegas se presentaron en ‘Ouke’ que se transmite en YouTube y se refirieron sobre el incidente del último jueves. El ‘urraco’ no dudo en hacer una mea culpa por su error en aquel momento, pues lo tomó con mucha normalidad.

“Yo estoy feliz que me haya gritado. Después de varios años, es normal. Me lo merezco. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa”, precisó Pérez. A lo que su compañero, John Tirado, indicó que la conducta de Magaly fue la correcta, pese a todas las críticas que la conductora recibió en las redes sociales por la manera en que manejó la situación.

¿POR QUÉ CARLOS VÍLCHEZ NUNCA PUDO SER AMPAYADO, SEGÚN LOS ‘URRACOS’ DE MAGALY MEDINA?

Hace poco, John Tirado y Giancarlo Perez, reporteros de ‘Magaly TV La Firme’, estuvieron como invitados en el programa OUKE que se transmite por YouTube para contar detalles sobre el espectáculo peruano, comentando cada uno los ampayes que más causaron impacto en la televisión. Sin embargo, uno de los ‘urracos’ se atrevió a revelar una anécdota de Carlos Vílchez cuando estuvo a poco de ser captado por las cámaras de la pelirroja.

“Una vez me dijo que casi lo ampayaban. (...). Agarró y me comentó que estaba en el Westin, que se había hospedado con una muchacha. Él dice que los investigadores de Magaly, hace mucho tiempo, lo estaban buscando. (...). Me contó que le tocó la puerta, el de seguridad y le dijo: ‘Las cámaras de Magaly están abajo, el carro está abajo’ y él respondió: ‘No, sobrino, ¿Qué hago?’. El de seguridad le ofreció su ropa, se la cambió, se fue en el carro de seguridad y dejó su auto estacionado tres días allí”, narró Pérez.