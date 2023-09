¿Qué dijo Rodrigo Gonzáles, Peluchin tras ganarle juicio a Karen Schwarz por presunta violencia psicológica?

Hace unos días, Rodrigo Gonzáles, conocido popularmente en la farándula peruana como ‘Peluchín’, se pronunció luego de quedar absuelto del juicio que le interpuso Karen Schwarz por presunta violencia psicológica. En su momento, la presentadora de televisión decidió tomar acciones legales contra la figura de Willax por llamarla ‘mosca muerta’ mediante sus redes sociales.

¿POR QUÉ KAREN SCHWARZ DEMANDÓ A RODRIGO GONZÁLES?

Como se recuerda en 2020, Karen decidió interponer una denuncia en contra de Rodrigo González por violencia psicológica. “En el año 2020, el citado imputado utilizó su Instagram para propagar un vídeo de ella donde aparecía con su hija, y le colocó un emoticón burlesco con un fondo musical de ‘mosca muerta’”, indica la resolución, compartida por el diario Trome.

¿QUÉ DIJO RODRIGO GONZÁLES SOBRE LA DENUNCIA QUE LE INTERPUSO KAREN SCHWARZ?

Rodrigo González se pronunció por primera vez sobre el fallo del Poder Judicial a su favor en el proceso legal que tuvo con Karen Schwarz. Por ello, en el programa del 19 de septiembre de ‘Amor y fuego’, ‘Peluchín’ no dudo en referirse al tema y asegurar que la ex Miss Perú quería mandarlo tras las rejas debido a todas las apelaciones que tuvo en el proceso.

“El Poder Judicial ha fallado a mi favor... Desenmascarada quedaste. Ella se habrá sentido muy segura. Le habrán dicho: ‘Anda, lo acusamos de daño psíquico, se va directo a la cárcel, siempre preséntate como la víctima, que por ahí vas a conseguir la prisión efectiva’...No sé si volverá a apelar otra vez. Ahora quería apelar a enfermedad mental para conseguir mi prisión efectiva... para ver si conseguía silenciarme y vengarse, porque eso no es justicia, es buscar revancha. Ella asume que ustedes le bajaron el dedo a alguien que yo no tengo más injerencia que mi opinión y ya la he dado en cámara… Aquí la han evidenciado”, dijo Rodrigo González.

¿DE QUÉ ACUSABA KAREN SHWARZ A RODRIGO GONZÁLES?

De acuerdo con el documento judicial compartido por el diario Trome, Karen Schwarz se vio perjudicada psicológicamente por los supuestos ataques que hacia a diario Rodrigo González sobre ella.