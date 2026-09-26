En Perú, diversos distritos de Lima y otras regiones experimentan altas temperaturas con presencia de humedad, lloviznas y fuertes vientos vinculados al Fenómeno El Niño. Así, en medio del impacto de este evento climático, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) alertó que más de 20 millones de peruanos se encuentran en grave riesgo ante posibles desastres que podrían arrasar con viviendas y otras infraestructuras. De hecho, recientemente, la costa norte del país registró fuertes precipitaciones que podrían continuar e intensificarse durante la primavera. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó sobre la posible ocurrencia de lluvias, inundaciones y huaicos que podrían afectar a numerosas familias. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

SENAMHI ALERTA SOBRE POSIBLES RIESGOS DE INUNDACIONES Y HUAICOS EN LA COSTA NORTE POR EL FENÓMENO EL NIÑO

El pasado 23 de septiembre, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú informó que Tumbes registró 38,4 milímetros de precipitaciones que triplicaron el caudal del río Tumbes en pocas horas, una situación que, según expertos, podría intensificarse conforme avance la primavera en el país. Así, en una entrevista para Latina, la especialista del Senamhi, Raquel Loayza, explicó que el calentamiento del mar incrementa la humedad atmosférica y favorece la ocurrencia de lluvias más intensas en algunas zonas del país durante esta época del año y no precisamente está relacionada con el desarrollo del Fenómeno El Niño.

Sin embargo, Loayza dejó en claro que las lluvias podrían intensificarse en las próximas semanas, principalmente en noviembre, por lo que hizo un llamado preventivo no solo a las regiones costeras, sino también a zonas de la región central, como Lima e Ica, ante estos eventos climáticos. De hecho, la acumulación de lluvias puede provocar la saturación de los suelos, generar deslizamientos e incrementar el caudal de los ríos, lo que eleva el riesgo de inundaciones y huaicos, conforme comparte Infobae. “Estas lluvias van a ser de periodos cortos, pero extremos, a partir de ya de noviembre”, alertó la ingeniera.

¿QUÉ ZONA DE LA COSTA PERUANA REGISTRÓ LAS TEMPERATURAS MÁXIMAS ASOCIADAS AL FENÓMENO EL NIÑO?

A través de sus plataformas oficiales, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú anunció que la ciudad de Chulucanas, en Piura, registró el pasado 15 de septiembre temperaturas de hasta 38 °C, asociadas a la presencia del Fenómeno El Niño. De hecho, durante una jornada marcada por un calor extremo, otras regiones como Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Ica, Arequipa y Moquegua también registraron altas temperaturas. Así, de acuerdo con el Senamhi, las temperaturas diurnas elevadas se mantendrán hasta el sábado 19 de septiembre, con niveles de moderados a extremos de 29 °C y 36 °C en la costa y de moderados a fuertes en la sierra.