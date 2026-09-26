Por Manuel Gomez

En Perú, diversos distritos de Lima y otras regiones experimentan altas temperaturas con presencia de humedad, lloviznas y fuertes vientos vinculados al Fenómeno El Niño. Así, en medio del impacto de este evento climático, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) alertó que más de 20 millones de peruanos se encuentran en grave riesgo ante posibles desastres que podrían arrasar con viviendas y otras infraestructuras. De hecho, recientemente, la costa norte del país registró fuertes precipitaciones que podrían continuar e intensificarse durante la primavera. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó sobre la posible ocurrencia de lluvias, inundaciones y huaicos que podrían afectar a numerosas familias. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.