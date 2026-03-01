Desde hace algunas semanas, varias regiones del país experimentan fuertes lluvias que han provocado inundaciones, deslizamientos, huaicos y el incremento del caudal de los ríos. Según la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (ENFEN), este evento está relacionado con el Fenómeno de El Niño Costero, por lo que se activó alertas por precipitaciones extremas en diversas partes del país. En ese contexto, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) anunció una buena noticia para miles de familias damnificadas a causa de estos fenómenos climatológicos: la entrega del Bono BAE de S/ 500. Así, este mecanismo de atención temporal permitirá que muchas personas puedan arrendar una vivienda dentro de la zona declarada en Estado de Emergencia. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DISTRITOS DEL PERÚ SE BENEFICIARÁN CON EL BONO BAE TRAS LAS INTENSAS LLUVIAS?

A través de la Resolución Ministerial n.° 052-2026-VIVIENDA, el Gobierno anunció que varias regiones del país se verán beneficiadas con el Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE), que corresponde a un monto de S/ 500 por un plazo máximo de dos años, con el objetivo de que las familias que lo perdieron todo a causa de las intensas lluvias registradas en Áncash, Ayacucho, Huancavelica y Lambayeque puedan arrendar una vivienda dentro de las zonas declaradas en estado de emergencia mediante decreto supremo. Por consiguiente, el Ejecutivo dio a conocer un listado de potenciales beneficiarios (LINK), quienes deberán presentar sus solicitudes en un plazo de 20 días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación del dictamen. A continuación, estos son los distritos, compartido por Andina, que recibirán ayuda económica del Gobierno:

REGIÓN PROVINCIA DISTRITO BAE A CONVOCAR Áncash Pomabamba Pomabamba 22 Ayacucho Paucar del Sara Sara Pausa 1 Huancavelica Tayacaja Daniel Hernández 6 Lambayeque Lambayeque Salas 4

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA PRESENCIA DEL FENÓMENO EL NIÑO COSTERO EN EL PERÚ?

En declaraciones para La República, el subdirector de Predicción Climática del Senamhi, Yuri Escajadillo, informó que, por ahora, la presencia del Fenómeno El Niño Costero se mantiene en estado de alerta, conforme a las indicaciones del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN). De esta manera, implicaría que la temperatura del mar esté más cálida de lo normal entre los meses de marzo a noviembre, es decir, abarcaría las estaciones de otoño e invierno en el país. Así, el especialista indicó que, de acuerdo a los pronósticos para los próximos tres meses, se espera una temperatura más caliente; no obstante, señaló que aún se debe esperar la evolución del evento meteorológico.

Inclusive, Escajadillo confirmó que, hasta el momento, El Niño Costero se presenta como un evento débil, alcanzando un nivel moderado hacia julio. “Eso implica que vamos a tener de hecho un Niño Costero próximamente. La temperatura del mar en la franja costera presentará condiciones cálidas y, por ende, las temperaturas del aire que sentimos también mostrarán anomalías térmicas. De mantenerse este evento en el litoral costero, podríamos tener un otoño cálido e incluso un invierno cálido, aunque aún debemos observar cómo evoluciona. Cuando hay un Niño aparecen muchas opiniones personales, pero la ciudadanía debe estar atenta solo a la información especializada e institucional del país”, explicó a LR.