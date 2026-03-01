Por Redacción EC

Desde hace algunas semanas, varias regiones del país experimentan fuertes lluvias que han provocado inundaciones, deslizamientos, huaicos y el incremento del caudal de los ríos. Según la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (ENFEN), este evento está relacionado con el Fenómeno de El Niño Costero, por lo que se activó alertas por precipitaciones extremas en diversas partes del país. En ese contexto, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) anunció una buena noticia para miles de familias damnificadas a causa de estos fenómenos climatológicos: la entrega del Bono BAE de S/ 500. Así, este mecanismo de atención temporal permitirá que muchas personas puedan arrendar una vivienda dentro de la zona declarada en Estado de Emergencia. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.