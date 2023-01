Qué enfermedad padece Ana Bárbara, que pondría en riesgo su físico

Ana Bárbara es una de las cantantes más populares de México, sin mencionar que su belleza natural la llevó por varios sitios que algunos artistas no han podido conseguir. Ella siempre se ha mostrado con su público muy amable, alegré y positiva, pero lo que pocos conocen es que por varios años ha estado luchando con una enfermedad incurable y que desafortunadamente le tocó vivir y luchar en secreto.

Asimismo, la intérprete de “Bandido” en ciertas ocasiones se ha pronunciado sobre este problema de salud que la aqueja durante años. Si no sabía sobre esta parte de su vida de Ana Bárbara, te contamos qué es lo que pasa con ella y cuál es esta enfermedad.

¿CUÁL ES LA ENFERMEDAD QUE PADECE ANA BÁRBARA?

Ana Bárbara obtuvo tal popularidad gracias a su belleza, pues fue Miss México en 1989 y a sus más de 50 años ha revelado sobre lo que padeció en aquel entonces y que hasta la actualidad es algo que le cuesta sobrellevar, por lo que continúa trabajando sobre ello para no recaer.

Y es que, la carrera de la cantante está en aumento y siempre se le ve lucir espectacular ante las cámaras y en cada presentación sobre los escenarios; aunque no siempre fue del todo feliz y perfecto como puede aparentar.

Por ello, a través de una entrevista habló por primera vez sobre lo que sufrió desde muy joven, debido a que se le vio salir de una clínica especializada española, por lo que fue cuestionada por la prensa sobre su presencia en dicho lugar. “Estaba en un concurso de belleza, pero el problema básicamente es emocional, porque yo creo que a los 18 años me di cuenta que no estaba bien, pero de más niña, desde que empecé la pubertad, a los 13 ó 14 años, yo veía que no comía con orden. No lo hacía bien, pero no sabía que estaba mal”.

Por último, confesó ante los medios de comunicación que desde el 89 está luchando contra la bulimia y la anorexia, enfermedad que la tiene hasta ahora y que para su casi un metro y ochenta centímetros de estatura ha llegado a pesar menos de 57 kilos.

ANA BÁRBARA EN LA ACTUALIDAD

En la actualidad, Ana Bárbara está mucho mejor y ha podido controlar la enfermedad gracias a sus seres queridos y a la atención de especialistas sobre el tema que lograron que pueda mejorar día tras día.