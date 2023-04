El popular cómico ambulante “Mondonguito” se sinceró en una reciente entrevista en la que señaló que padece de una grave enfermedad, situación que lo ha llevado a solicitar desinteresadamente el apoyo de sus más fieles seguidores. ¿Qué mal aqueja al artista de la calle? En esta nota te contamos todo lo que debes conocer al respecto sobre este tema que no ha pasado desapercibido en las redes sociales.

QUÉ ENFERMEDAD PADECE EL CÓMICO AMBULANTE MONDONGUITO

Gran preocupación ha generado el pronunciamiento de una de las figuras más queridas de la farándula peruana. Se trata del cómico ambulante “Mondonguito”, quien viene pidiendo ayuda a sus seguidores ya que padece de una grave enfermedad.

Si bien, fiel a su estilo, el artista de la calle ha mencionado que “la muerte no lo quiere”, lo cierto es que el estado de Lorenzo Zubiate es delicado.

“Ahora me han descubierto que tengo algunos dedos en los pies que ya no me funcionan y es por la mala circulación de la sangre”, dijo en una entrevista que le realizaron a través de la plataforma YouTube.

“Me han descubierto esas várices internas ya avanzadas y eso ya es un proceso de operación. Justamente hoy día tengo las recetas”, explicó el cómico ambulante.

Es por ello que “Mondonguito” viene pidiendo ayuda a sus seguidores y al público que lo recuerda como uno de los comediantes más populares del medio. Incluso en la entrevista que le hicieron en YouTube contó que quien pueda apoyarlo es bienvenido.

“Los amigos que quieran apoyarme: mi número de Yape es 945 223 846. A los grandes amigos que en mi anterior terapia me apoyaron un montón”, respondió el popular cómico.

QUIÉNES FUERON LOS CÓMICOS AMBULANTES EN PERÚ

Cómicos ambulantes es el nombre colectivo de cómicos y humoristas de Perú. Estos personajes se convirtieron en populares a finales de los 90, muchos de ellos provenientes de inmigrantes de los andes, de clase media a baja y que realizaban parodias de la realidad nacional. Augusto Ferrando dio a conocer varios integrantes a mediados de los años 1990 en su programa Trampolín a la fama.

Los programas de televisión sobre cómicos ambulantes tuvieron éxito, al igual con los talk shows, en la década de 1990 y principios del 2000.

Los cómicos ambulantes hacían parodias de la vida cotidiana, en general de la población limeña, aunque también de distintas partes del Perú. También tenían más miembros, aunque no todos estaban unidos o tenían un lazo que los uniera. En el Cuzco, por ejemplo, se hacían llamar Los incas de la risa que hacían parodias entre limeños y cusqueños.

Los cómicos ambulantes hacían reír a su público, pero no gozaban de grandes comodidades ni de grandes salarios, y poco a poco mostraba su arte en todo el país.

Uno de los cómicos más populares fue Juan Castellanos «Tripita», quien falleció en 2008, conocido como el maestro nobel decano de las calles, fue uno de los pioneros del estilo colectiva con una amplia experiencia y también por lo que aportaba a sus colegas que lo veían como un ejemplo.

Algunos de los cómicos con larga trayectoria fueron Lorenzo Zubiate «Mondonguito», Koki Santa Cruz, Ubaldo Huamán «El cholo Cirilo», Inocencio Hurtado «El cholo Willy» -que falleció en 2020-, Marco Alfredo Vidal «El poeta de la calle» -que falleció en 2004-, José Luis Cachay, Juan Carlos Hidalgo «Caballito» y Walter «Cachito» Ramírez, integrante del elenco de Jorge Benavides, que también empezó como cómico ambulante y se presentó en Trampolín a la fama como sus demás colegas.

Poco a poco, iban también ganando popularidad y se presentaban como ambulantes en el Parque Universitario de Lima o en alamedas importantes.

Seguía transcurriendo el tiempo, ya en la década 1990, salieron nuevos personajes como Marco Castañeda «Tornillo» (fallecido en 2002), Raúl Espinoza «Cara de chancho», Héctor Chavarria «Loncherita» (fallecido en 2007), Kike Suero, Raúl Muto «Mono Pavel», César Mori «Puchito», Alonso Gonzáles «Pompinchú», Jofre Vásquez, Danny Rosales, Carlos Linares «Waferita» (fallecido en 2004), Edwin Aurora, Luis Campos «Jhonny Carpincho», su hermano Miguel Ángel Campos «Bibi Wantan» (fallecido en 2020), entre otros y también gente de provincia como Juan León «El cholo Ceferino», José Luis Castillo «Pepe el popular Rocky», Juan Salvatierra «El cholo Juan», Roger Sandoval «Cotito», Armando Angulo «La chola Cachucha» y Kelvin Córdova «Fosforito».