Tras un ataque armado perpetrado por presuntos delincuentes contra el paradero inicial de la empresa de transporte ETUPSA, línea 73 A, el Ministerio del Interior (Mininter) puso en marcha el denominado “Plan Escudo”. La medida busca reforzar la seguridad en los puntos considerados de riesgo y brindar mayor protección a los trabajadores del sector transporte. El despliegue responde al escenario de amenazas que enfrentan diversas empresas ante el accionar de grupos delictivos.

Como parte de esta estrategia, agentes de la Policía Nacional del Perú y efectivos de las Fuerzas Armadas realizarán labores de vigilancia en las zonas identificadas. El objetivo es prevenir nuevos ataques y reducir la exposición de los transportistas frente a posibles actos de extorsión y sicariato. Con esta intervención, las autoridades buscan fortalecer el control y garantizar condiciones de mayor seguridad para quienes prestan este servicio público.

¿En qué consiste el Plan Escudo como estrategia de vigilancia por parte del Ministerio del Interior?

El Plan Escudo comenzó a ampliar esta semana su presencia en Lima con una nueva estrategia de vigilancia, enfocada no solo en los patios de maniobras, sino también en las rutas que recorren los buses. El operativo ya comprende alrededor de 14 terminales de empresas de transporte ubicadas en Lima Sur, entre ellas Santa Catalina y ETUPSA, que han sido blanco de ataques criminales. La intervención también ha generado pedidos para reforzar la atención destinada a los conductores que resulten heridos durante estos hechos.

El ministro del Interior explicó que el Plan Escudo es contemplar la participación de agentes uniformados y personal especializado en labores de inteligencia. La estrategia busca cubrir los recorridos de las unidades de transporte mediante acciones coordinadas entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. A este trabajo se suma la labor de las comisarías de cada jurisdicción, con el propósito de fortalecer la vigilancia y prevenir nuevos ataques contra transportistas.

Conoce los detalles de este Plan Escudo en las cuales los transportistas tendrán protección en sus recorridos

El dirigente de transporte de Lima Este, Julio Bretonoche, explicó que el esquema de seguridad para el transporte público tendrá un nuevo enfoque. Según detalló, los agentes policiales que antes permanecían en los patios de maniobras serán trasladados a las rutas para reforzar la protección de los buses durante sus recorridos. Esta presencia podrá darse tanto con efectivos uniformados como con personal vestido de civil. De esta manera, se busca incrementar la vigilancia en los puntos donde los vehículos están más expuestos. Mientras tanto, los patios quedarán bajo la responsabilidad de las Fuerzas Armadas.

En esa misma línea, el ministro del Interior, César Astudillo, señaló que el Plan Escudo contempla una estrategia de seguridad desplegada directamente dentro de las unidades de transporte. Para ello, policías uniformados y agentes de inteligencia realizarán labores de vigilancia durante los viajes. Paralelamente, las Fuerzas Armadas intervendrán en otros puntos considerados estratégicos, mientras las comisarías continuarán brindando respaldo operativo. El objetivo es articular las acciones de las distintas instituciones para fortalecer la seguridad de los pasajeros y conductores. Así, el operativo busca trasladar la vigilancia hacia las zonas de mayor exposición al riesgo.

Es una respuesta a la criminalidad al transporte urbano en medio de extorsiones y sicariatos

El Ministerio del Interior puso en marcha esta medida como parte de la estrategia denominada “Pasajero Seguro”, diseñada para reforzar la protección en el transporte público. La iniciativa surge ante el incremento de los casos de extorsión y sicariato que vienen afectando a empresas y trabajadores del sector. Lima Metropolitana concentra buena parte de estos hechos delictivos, convirtiendo a las rutas de transporte en uno de los principales focos de preocupación. Con este plan, las autoridades buscan fortalecer la vigilancia y reducir los riesgos durante los recorridos. La intervención apunta especialmente a prevenir nuevos ataques contra conductores, pasajeros y operadores.

Sin embargo, aún no se ha precisado cuándo este mismo esquema de seguridad será extendido a otras empresas de transporte que también han denunciado ser víctimas de extorsiones. La falta de un cronograma definido mantiene pendiente la ampliación de la estrategia hacia otros sectores afectados. Mientras tanto, el Ministerio del Interior concentra sus esfuerzos en las zonas y servicios considerados prioritarios. La expectativa de los transportistas es que las medidas alcancen progresivamente a todas las empresas que enfrentan amenazas. De esta manera, se busca establecer una respuesta más amplia frente a la criminalidad que golpea al transporte urbano.

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