Por Redacción EC

Tras un ataque armado perpetrado por presuntos delincuentes contra el paradero inicial de la empresa de transporte ETUPSA, línea 73 A, el Ministerio del Interior (Mininter) puso en marcha el denominado “Plan Escudo”. La medida busca reforzar la seguridad en los puntos considerados de riesgo y brindar mayor protección a los trabajadores del sector transporte. El despliegue responde al escenario de amenazas que enfrentan diversas empresas ante el accionar de grupos delictivos.