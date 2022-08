Más de una persona ha visto afectada su salud mental producto de un trabajo en el que no se ha sentido cómodo o ha visto que sus derechos laborales han sido violados y perjudicados. Este grupo de personas optan por renunciar o simplemente, hacer todo lo posible para ser despedidos por las empresas en las que trabajan. Sin embargo, hay un fenómeno que viene creciendo en las oficinas llamada la renuncia silenciosa.

En esta nota te explicaremos de qué se trata este fenómeno y por qué puede ser buena para algunos trabajadores, quienes, cansados de sus centros laborales, buscan en ella una alternativa para darle fin al vínculo laboral.

QUÉ ES LA RENUNCIA SILENCIOSA

Según un artículo de CNN en donde citan a Kathy Caprino, entrenadora de trabajo y liderazgo de mujeres, que vive en Connecticut y es autora del libro “The Most Powerful You: 7 Bravery-Boosting Paths to Career Bliss”; la renuncia silenciosa “se trata de dejar de hacer un trabajo que la gente piensa que va más allá de las labores para las que fueron contratados sin recibir una compensación”.

Especialistas señalan que, con la renuncia silenciosa, los empleados siguen sobresaliendo en sus trabajos, pero no están trabajando horas extras para hacerlo; y esto es algo que ha ocurrido drásticamente debido a la pandemia.

POR QUÉ LA RENUNCIA SILENCIOSA SERÍA BUENA PARA LA SALUD MENTAL

Estudios publicados por una gran variedad de medios de comunicación indican que el equilibrio entre el trabajo y la vida están conectados a la salud mental.

La BBC incluso cita una encuesta que se realizó en 2021 en donde se entrevistó a más de 2.000 trabajadores de Reino Unido hallando que más del 50% sentía que le faltaba un equilibrio en situaciones donde el trabajo toma tiempo de su rutina diaria.

Además de ello, no practicar la renuncia silenciosa podría afectar tu autoestima ya que en más de una ocasión, los empleados apropian los fracasos percibidos en el trabajo en su vida diaria.

Es por ello que muchos especialistas expertos en aspectos laborales indican que es sumamente importante renunciar tranquila y silenciosamente, ya que esto podría ser motivo de gran liberación para quienes se sienten atados a sus trabajos.

Nilufar Ahmed, quien es profesora de Ciencias Sociales en la Universidad de Bristol., recomienda que “fomentar un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida les mostrará a los trabajadores que son valorados, lo que generará un mayor compromiso, productividad y lealtad: todos ganan”.