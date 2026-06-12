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¿Qué es y cuánto dura el cooling break, la nueva norma que se ha visto en el Mundial 2026? | Composición EC: Difusión / AP
¿Qué es y cuánto dura el cooling break, la nueva norma que se ha visto en el Mundial 2026? | Composición EC: Difusión / AP
Por José Templo

La primera jornada del Mundial 2026 dejó una imagen poco habitual para los aficionados al fútbol. En pleno desarrollo del partido entre México y Sudáfrica, el árbitro detuvo las acciones para dar paso al denominado “cooling break”, una pausa de hidratación que debutó oficialmente en una Copa del Mundo de selecciones. Aunque la FIFA asegura que esta medida busca proteger a los jugadores frente a las exigencias climáticas, su aplicación ha despertado cuestionamientos debido a las interrupciones en la transmisión y a su impacto en el ritmo del juego. El tema se convirtió rápidamente en uno de los más comentados por los seguidores del torneo. A continuación, te contamos qué es el cooling break, cuánto tiempo dura, cómo se aplica y por qué ha provocado tantas reacciones durante el certamen.

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