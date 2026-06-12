La primera jornada del Mundial 2026 dejó una imagen poco habitual para los aficionados al fútbol. En pleno desarrollo del partido entre México y Sudáfrica, el árbitro detuvo las acciones para dar paso al denominado “cooling break”, una pausa de hidratación que debutó oficialmente en una Copa del Mundo de selecciones. Aunque la FIFA asegura que esta medida busca proteger a los jugadores frente a las exigencias climáticas, su aplicación ha despertado cuestionamientos debido a las interrupciones en la transmisión y a su impacto en el ritmo del juego. El tema se convirtió rápidamente en uno de los más comentados por los seguidores del torneo. A continuación, te contamos qué es el cooling break, cuánto tiempo dura, cómo se aplica y por qué ha provocado tantas reacciones durante el certamen.

¿QUÉ ES Y CUÁNTO DURA EL COOLING BREAK?

El cooling break es una interrupción temporal autorizada durante los partidos para que los futbolistas puedan hidratarse y recuperarse cuando las condiciones climáticas así lo ameriten. Según las reglas, estas pausas pueden durar entre 90 segundos y tres minutos, dependiendo de la evaluación arbitral.

Para el Mundial 2026, la FIFA confirmó la aplicación de dos pausas obligatorias durante los 90 minutos, una en cada tiempo. Esto modifica parcialmente la dinámica habitual del partido, ya que divide el juego en cuatro bloques de poco más de 20 minutos. En el encuentro entre México y Sudáfrica, la primera interrupción se produjo cerca de la mitad del primer tiempo y duró alrededor de 90 segundos.

¿Qué es y cuánto dura el cooling break, la nueva norma que se ha visto en el Mundial 2026? | Foto: X

¿POR QUÉ LA FIFA DECIDIÓ IMPLEMENTAR ESTA MEDIDA?

Según la FIFA, el objetivo principal es reducir los riesgos que pueden enfrentar los jugadores cuando compiten bajo temperaturas elevadas o en ambientes con altos niveles de humedad. La intención es que los futbolistas tengan la oportunidad de rehidratarse sin esperar al descanso tradicional.

Aunque la medida ha ganado notoriedad en la Copa del Mundo, no se trata de una regla completamente nueva, ya que anteriormente había sido utilizada en otros torneos internacionales cuando las condiciones meteorológicas lo requerían.

¿POR QUÉ GENERÓ POLÉMICA ENTRE LOS AFICIONADOS?

La decisión provocó una ola de comentarios en redes sociales desde el primer partido del torneo. Muchos aficionados consideraron que estas interrupciones afectan el ritmo natural del juego y acercan al fútbol a modelos deportivos que cuentan con pausas frecuentes durante el desarrollo de los encuentros.

Además, varios usuarios cuestionaron que la medida se aplicara en Ciudad de México cuando la temperatura rondaba los 24 grados Celsius, una condición que para muchos no representaba un escenario extremo que justificara detener el partido.

¿QUÉ RELACIÓN TIENE EL COOLING BREAK CON LA PUBLICIDAD?

Gran parte de las críticas también se concentró en el aspecto comercial de la medida. Durante la pausa observada en el encuentro inaugural, algunas transmisiones dejaron de mostrar imágenes del estadio para emitir anuncios a pantalla completa. El protocolo establecido permite a las cadenas abandonar la señal del partido 20 segundos después de iniciada la interrupción y regresar 30 segundos antes de la reanudación.

Esto crea una nueva ventana para la emisión de publicidad dentro de cada tiempo de juego. También existe la posibilidad de mantener las imágenes del campo mientras se incorporan anuncios de patrocinadores oficiales, una alternativa que ya se ha visto en otras competiciones internacionales, según informa la plataforma Los Andes.