Cada 21 de septiembre las calles, los hogares y las redes sociales se tiñen de amarillo gracias a una costumbre que ha ganado fuerza en los últimos años: regalar flores de este color como un detalle cargado de emoción. Este gesto no solo refleja afecto, amistad o cariño, sino que también se ha convertido en un símbolo de esperanza, optimismo y celebración de la vida.

La tradición tiene raíces en la cultura popular y en la llegada de la primavera en el hemisferio sur, lo que refuerza su asociación con los nuevos comienzos y la alegría. En este día, girasoles, tulipanes, lirios y rosas amarillas cobran protagonismo, cada uno con un significado particular que los convierte en el obsequio perfecto para diferentes vínculos afectivos. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SIGNIFICA CADA FLOR AMARILLA QUE SE REGALA EL 21 DE SEPTIEMBRE?

Cada flor amarilla transmite un mensaje distinto, lo que permite elegir la más adecuada para cada persona especial:

Girasoles: son un emblema de vitalidad y entusiasmo, ideales para transmitir energía positiva.

son un emblema de vitalidad y entusiasmo, ideales para transmitir energía positiva. Rosas amarillas: se vinculan con la amistad sincera y el deseo de bienestar.

se vinculan con la amistad sincera y el deseo de bienestar. Tulipanes amarillos: evocan optimismo, renovación y la ilusión de nuevos comienzos.

evocan optimismo, renovación y la ilusión de nuevos comienzos. Margaritas amarillas: se relacionan con frescura, sencillez y alegría.

se relacionan con frescura, sencillez y alegría. Lirios amarillos: representan prosperidad y buenos augurios.

representan prosperidad y buenos augurios. Crisantemos amarillos: se asocian con plenitud, abundancia y larga vida.

¿QUÉ SIMBOLIZA EL COLOR AMARILLO EN LAS FLORES?

El amarillo se asocia con la calidez del sol y con la energía vital que transmite optimismo. Cuando se entrega un ramo de este color, el gesto va más allá de lo estético: es una forma de desear esperanza, prosperidad y bienestar. En culturas antiguas, también se le otorgaba un valor de buena fortuna y riqueza, lo que incrementa su fuerza como símbolo.

¿POR QUÉ SE REGALAN FLORES AMARILLAS EL 21 DE SEPTIEMBRE?

El obsequio de flores amarillas está vinculado al inicio de la primavera en países sudamericanos. Este color, asociado al sol y a la vitalidad, refleja el renacer de la naturaleza tras el invierno. Desde un enfoque emocional, se considera que el amarillo transmite alegría, optimismo y buenas energías, características que encajan con el espíritu primaveral.

En un plano más social, se entiende como un símbolo de éxito, prosperidad y renovación, ideas que acompañan a este cambio de ciclo natural. De esta manera, regalar flores amarillas se convirtió en una forma de expresar esperanza y afecto en una fecha que marca un nuevo comienzo.

¿QUÉ PAPEL JUEGA LA CULTURA POPULAR EN ESTA PRÁCTICA?

El auge de esta tradición no puede explicarse sin recordar la serie argentina “Floricienta”, emitida en 2004. En su trama, la protagonista soñaba con recibir una flor amarilla de su gran amor, y esa imagen marcó a toda una generación de adolescentes.

Con el paso del tiempo, esa referencia salió de la pantalla y se volvió costumbre en la vida real. Las redes sociales han sido clave para mantener vivo el recuerdo, pues cada año miles de usuarios recrean escenas o muestran sus ramos, ya sea por nostalgia o por moda. Curiosamente, incluso quienes nunca vieron la novela participan hoy de la tendencia, motivados por lo que ven en plataformas digitales.