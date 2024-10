¿Qué fue de la vida de Andy Polar? Convocado a la selección peruana, voceado para jugar en los mejores clubes de Lima, pero ya no forma parte de la Liga 1.

El fútbol peruano de primera división ha contado en este siglo XXI, con la presencia de habilidosos jugadores, siendo Andy Polar aquel que también supo brillar a nivel internacional, e incluso llegó a formar parte de convocatorias realizadas para representar a la ‘Bicolor’. Hoy la hinchada de Binacional lo recuerda con cariño tras largos años defendiendo al conjunto puneño, sin embargo hoy el destino lo tiene de retorno jugando en certamen donde empezó a dar sus primeros pasos como deportista profesional. Conoce dónde continúa su carrera el mediocampista arequipeño tras desvincularse del ‘Poderoso del Sur’, cómo le va actualmente, entre otros detalles que sin duda te sorprenderán.

¿QUÉ PASÓ CON ANDY POLAR TRAS ALEJARSE DE LA LIGA 1 Y DÓNDE JUEGA ACTUALMENTE?

A nivel nacional, Binacional fue uno de los grandes animadores de la primera división del fútbol peruano en 2019, adjudicándose el título tras ganarle final a Alianza Lima, y teniendo entre su plantilla a Andy Polar como el más desequilibrante hoy 5 años después contratado por equipo que anhela llegar a Liga 2.

Con 27 años a cuestas, el habilidoso futbolista nacido en Arequipa que defendió las sedas del ‘Poderoso del Sur’ entre 2016 y 2023, decidió continuar su carrera en la Copa Perú, y tentar el ascenso a Segunda jugando por el Nacional FBC de Mollendo.

El equipo fundado el 18 de abril de 1923, actualmente es el subcampeón de la Departamental arequipeña tras ganarle 2-0 a FBC Aurora, y por ello junto a Andy Polar, ha iniciado la Etapa Nacional con el objetivo puesto en hacer historia para la región.

Recordemos con respecto al hoy mediocampista ofensivo de Nacional FBC, que sus inicios en el fútbol se dieron con apenas 14 años jugando también Copa Perú, alcanzando la fama a partir de la temporada 2016 cuando firmó contrato con Binacional, y la gloria el 15 de diciembre de 2019 luego de levantar el trofeo de primera división siendo dirigido por Roberto Mosquera.

DÍA Y HORA PARA VER A ANDY POLAR JUGANDO POR EL NACIONAL FBC EN ETAPA NACIONAL DE COPA PERÚ

La nueva etapa de Andy Polar en Copa Perú 2024 rumbo a la Liga 2, mantiene expectante a la población mollendina que tras derrota de Nacional FBC ante Juventud Unión Soratira en condición de visitante, ahora espera verlos triunfar cuando reciban al Bentín Tacna Heroica.

Según la programación establecida, el elenco que representa a Arequipa será local el sábado 19 de noviembre a partir de la 1 de la tarde enfrentando al campeón tacneño, y las puertas de la UNSA abrirán sus puertas para que la hinchada pueda disfrutar del juego del ex Binacional, quien forma parte de dicho equipo desde inicios del mes de mayo.

POR ESTA INSÓLITA RAZÓN REIMOND MANCO NO PUDO DEBUTAR EN COPA PERÚ 2024

La expectativa entorno al debut de Reimond Manco en Etapa Nacional de Copa Perú, era importante, pero un llamativo e insólito hecho hizo que los planes de Carlos Cortijo cambiaran de cara a la presentación prevista contra Amazon Callao FC, y válida por la fecha 1 de la Fase de Cruces Zonales.

Tras confirmarse su contratación, el estreno del ex ‘Jotita’ con camiseta del Real Independiente, campeón departamental de Lima, parecía inminente incluso figurando entre los convocados por el DT peruano, sin embargo no llevar consigo el Documento Nacional de Identidad (DNI), se lo terminaría impidiendo.

De acuerdo a lo expuesto por el Asesor de Árbitros, César Mongrut, responsable de dicho match entre el conjunto de Huaura y Amazon Callao FC, Reimond Manco debió presentarse en el Segundo Aranda Torres de Huacho portando DNI físico para su respectiva inscripción, y al no hacerlo de tal forma, automáticamente quedó imposibilitado de debutar oficialmente en Etapa Nacional de Copa Perú 2024.

“La pregunta que nos hicieron fue si podía jugar con una C4 porque no había traído su DNI, pero la que tenía no era reglamentaria, por eso le dijimos que no podía jugar”, manifestó el supervisor a cargo para Desde la Cancha Radio, añadiendo que dicho certificado de inscripción del ex ‘Jotita’ hoy jugador del Real Independiente, solo era válido mostrado de manera presencial.

Cabe resaltar que a ras de cancha, la molestia de Reimond Manco era evidente, y ante las cámaras de ETP Huacho reflejado tras quedar impedido de hacer su estreno en importante partido de Copa Perú que encima terminaría perdiendo el campeón departamental de Lima.