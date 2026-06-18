Durante años, el salario fue considerado uno de los principales factores para atraer y mantener talento. Sin embargo, la conversación sobre desempeño laboral y compromiso organizacional ha comenzado a incorporar otras variables que hoy influyen en la decisión de un profesional de permanecer o crecer dentro de una empresa.

En un mercado laboral marcado por cambios en las dinámicas de trabajo y nuevas expectativas de las personas, las organizaciones vienen observando que la experiencia que vive un colaborador dentro de la empresa empieza a tener una influencia cada vez mayor sobre su motivación y rendimiento diario.

La experiencia laboral ya no se limita únicamente al espacio físico o a las tareas asignadas. Incluye aspectos como la calidad del liderazgo, las oportunidades de desarrollo, el reconocimiento, la autonomía, la flexibilidad y la percepción de propósito dentro de la organización.

“Las empresas están entendiendo que la relación con el colaborador dejó de ser únicamente transaccional. La compensación económica sigue siendo importante, pero hoy las personas también evalúan si tendrán oportunidades para desarrollarse, si podrán equilibrar su vida personal y laboral y si sentirán que su trabajo tiene sentido dentro de la organización”, señaló Rodrigo Gutiérrez, CEO de Onura Latam.

Diversos estudios han mostrado que la satisfacción laboral y el sentido de pertenencia tienen efectos directos sobre indicadores como productividad, compromiso y rotación. Cuando las personas perciben que existen espacios para crecer y que su aporte es reconocido, suelen desarrollar vínculos más sostenibles con la organización.

En paralelo, las empresas también están comenzando a revisar la forma en que construyen sus esquemas de incentivos. Si antes gran parte de los esfuerzos se concentraban en incrementos salariales o bonos económicos, hoy algunas organizaciones están ampliando su mirada hacia experiencias que impactan la calidad de vida y el desarrollo profesional.

“El error es asumir que todos los colaboradores buscan exactamente lo mismo. Las prioridades cambian según el momento profesional y personal de cada persona. Hay quienes valoran más flexibilidad; otros, formación, bienestar o mayores espacios de autonomía. Entender esas diferencias permite construir entornos de trabajo más sostenibles”, agregó Gutiérrez.

De acuerdo con especialistas en gestión humana, esta tendencia también responde a un cambio generacional. Las nuevas generaciones de profesionales suelen incorporar criterios adicionales en sus decisiones laborales y observan con mayor atención elementos relacionados con cultura organizacional, liderazgo y equilibrio entre vida y trabajo.

Más allá de una competencia entre salario y experiencia, el desafío para las empresas parece estar en encontrar una combinación adecuada entre compensación y condiciones laborales que permitan fortalecer el desempeño y la permanencia del talento. En un escenario donde atraer y retener profesionales sigue siendo uno de los principales retos para las organizaciones, la experiencia del colaborador comienza a consolidarse como una variable con efectos directos sobre el negocio.

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