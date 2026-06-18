Resumen

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Aunque la compensación económica sigue siendo relevante, las empresas enfrentan un cambio en las expectativas de los trabajadores: factores como el reconocimiento, la flexibilidad y el desarrollo profesional están ganando peso. (Foto: GEC)
Aunque la compensación económica sigue siendo relevante, las empresas enfrentan un cambio en las expectativas de los trabajadores: factores como el reconocimiento, la flexibilidad y el desarrollo profesional están ganando peso. (Foto: GEC)
/ ELIAS ALFAGEME
Por Redacción EC

Durante años, el salario fue considerado uno de los principales factores para atraer y mantener talento. Sin embargo, la conversación sobre desempeño laboral y compromiso organizacional ha comenzado a incorporar otras variables que hoy influyen en la decisión de un profesional de permanecer o crecer dentro de una empresa.

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