¿Qué hacían con su plata Luigui Carbajal y Ricky Trevitazo cuando estaban en Skándalo, según Roly Ortiz?

Elverth Rodríguez Trevitazo o también conocido popularmente como Ricky Trevitazo junto a Luigui Carbajal se han convertido en unos personajes muy queridos por el público debido a que desde muy jóvenes formaron parte del grupo juvenil Skándalo y recientemente “El Gran Chef Famosos”. Sin embargo, durante estos días ambos se encuentran en el ojo público debido a que mencionaron que solían ganar poco dinero cuando integraban la banda de tecnocumbia.

¿CUÁNTO GANABAN LUIGUI CARBAJAL Y RICKY TREVITAZO EN SKÁNDALO?

Luego de las declaraciones de Luigui Carbajal y Ricky Trevitazo, donde revelaron que ganaban una miseria cuando formaban parte de Skándalo, una de las personas que salió a pronunciarse sobre esta polémica fue el creador de la agrupación, Roly Ortiz. Él estuvo como invitado en el podcast de Carlos Orozco que se transmite mediante YouTube, admitiendo al inicio que sí les pagó S/ 100 en una oportunidad debido a la falta de contratos. Aunque, dicho monto fue aprobado por los padres donde se firmó un contrato junto al abogado en aquella época.

“Sí, efectivamente, no puedo negar que en algún momento les pagué 100 soles, pero era cuando comenzábamos. Si nadie nos quería contratar, yo rogaba a los empresarios: ‘por favor, aunque sea dame 200 soles’. ‘No, tu grupo no pasa nada’, me choteaban. Luego, Luigui empezó a ganar desde ese momento el 9% en cada presentación, no sueldo, sino por porcentaje. Entre los cuatro integrantes, ganaban el 50%”, dijo.

“Ganaban 700 soles por presentación y teníamos cinco presentaciones cada fin de semana; estamos hablando de 3.500 soles y al mes son 14.000 soles mensuales, como promedio. Entonces, ¿alguien me puede decir que 14.000 soles en el año 2000 era ganar poco? 14.000 soles, Luigui Carbajal es lo que ganaba y Ricky era el que ganaba más de todos, él ganaba el 18% de cada presentación”, agregó a mencionado programa.

¿QUÉ DIJO ROLY ORTIZ SOBRE EL SUELDO QUE GANABAN LUIGUI CARBAJAL Y RICKY TREVITAZO EN SKÁNDALO?

Durante la entrevista, el productor musical reveló que Carbajal y Trevitazo se compraron carros en solo seis meses, por lo que se cuestionó cómo lograron obtener un vehículo cada uno si percibían poco dinero, incluso empezaron a construir las casas de sus padres equipándolos de diversos electrodomésticos.

“Ellos en seis meses ya que estaban todos se compraron carro, yo les pregunto, ¿que persona que es mal pagada se compra un carro en seis meses? todos empezaron construir las casas de su mamá, la casa de su papá, les compraron artefactos a todas su mamá”, contó.

¿CUÁL FUE LA RESPUESTA DE LUIGUI CARBAJAL Y RICKY TREVITAZO SOBRE LAS ACUSACIONES DE ROLY ORTIZ?

Luigui Carbajal y Ricky Trevitazo utilizaron su programa de Radio Panamericana para expresarse sobre lo dicho por Roly Ortiz. La expareja de Dorita Orbegozo sostuvo que se juntará con sus abogados con la finalidad de examinar las declaraciones del creador de Skándalo y tomar acciones. “Nos vamos a reunir con los abogados para saber cómo responder (…) hay muchas cosas que no son ciertas”, precisó.

Asimismo, le preguntaron a Carbajal si recibió maltrato por parte de Trevitazo, por lo que el cómico contó que en un principio no se llevaban bien producto de la inmadurez y la falta de experiencia. “Para ser muy honesto, cuando éramos chibolos, Ricky y yo no nos llevábamos muy bien, yo andaba con Luis, ya con el tiempo hemos llegado a una hermandad… Nunca he visto, tampoco, un tipo de maltrato hacia Luis”, señaló.

“Éramos chiquillos, por el simple hecho de ser chibolos, no teníamos asesoramiento previo, todo llegó de porrazo, fama, dinero, simplemente nosotros hacíamos las cosas por lo que veíamos en el camino, por eso, quizá, pasaron algunas cosas… Reconozco que he tenido miles de errores, pero no voy a admitir errores que no he cometido”, declaró Ricky Trevitazo.