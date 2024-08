Christian Cueva fue denunciado por violencia física y psicológica por Pamela López, su expareja y madre de sus hijos. Debido a este motivo, Cienciano, club por el que había fichado recientemente, decidió separarlo definitivamente de la institución. A propósito de ello, luego de que el cuadro imperial cayera 3-0 ante Alianza Lima por la jornada 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024, Cristian Díaz, técnico del conjunto cusqueño, fue consultado sobre qué le dijo a ‘Aladino’ tras hacerse pública la acusación en contra del deportista.

Qué le dijo Cristian Diaz a Cueva tras la denuncia en su contra por violencia física y psicológica

“Sí he hablado con él. Tanto como él, como su pareja y por el bien de sus hijos puedan resolver la situación. Ella tiene familia y él tiene su padre también. Está bueno que a la gente le pase cosas buenas y no cosas malas”, dijo el entrenador argentino.

Recordemos que Cueva estaba considerado dentro de los futbolistas convocados para enfrentar a los blanquiazules. Sin embargo, la institución imperial decidió finalmente apartar al deportista que fue mundialista con la selección peruana.

Mientras Cueva es presentado en Cienciano, Pamela López lo denuncia por violencia física y psicológica: “He sufrido muchos años”

“Para mí ha sido una decisión bastante complicada, muy difícil, me ha tomado muchos años efectuarla. Pero la he tomado por mí, por mis hijos y por todas las mujeres que sufren lo mismo que yo he sufrido por muchos años”, empezó diciendo López en el programa ‘América Hoy’.

Asimismo, López agregó que esta vez sí irá hasta el final con su denuncia. “He estado sometida a su manipulación. Yo seguiré hasta las últimas [consecuencias] con mi denuncia, por mí y por mis hijos. Varios episodios han sido delante de mis hijos. He sido muchos años víctima de violencia familiar. Este año he sido víctima de dos sucesos muy fuertes en mi vida, uno de ellos fue cuando descubro la infidelidad; y el otro fue un día antes de mi cumpleaños”.

Por su parte, Rosario Sasieta, abogada de Pamela, aseguró haber recibido un material audiovisual en donde se ve a Cueva agrediendo a la madre de sus hijos. “Él estaba en estado de ebriedad y la acogota. Es una situación complicada”.

¿Qué más dijo Pamela López sobre Christian Cueva?

Pamela López también comentó que el popular ‘Aladino’ tiene problemas con el alcohol, según los especialistas que visitó. “Los terapeutas que llevaron nuestro caso, porque fuimos al psicólogo, le diagnosticaron problemas con el alcohol”.

¡No se queda callado¡ Así reaccionó Christian Cueva tras ser captado orinando en vía pública

Por medio de una historia en su cuenta de Instagram, Cueva publicó una fotografía en donde se le ve haciendo el gesto de silencio, el cual pertenece a una celebración de uno de sus tantos goles marcados con la selección peruana.

Además, la imagen viene acompañada de una canción de Tony Rosado llamada “Suspiros”. Por último, Cueva también incluyó el siguiente mensaje: “Siempre serás el número 1, mi tío Tony Rosado”.