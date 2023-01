Qué número usaría Paolo Guerrero en Racing

Año tras año su nombre siempre estuvo presente en el fútbol argentino, principalmente en Boca, que tuvo etapas de obsesión para contratarlo. Fue recién este año y con 39 años hace poco cumplidos, Paolo Guerrero arribará a Argentina y se pondrá la camiseta de Racing, con la condición de que pase una revisión médica que indicará en qué condición física se encuentra.

Cabe recordar que el delantero peruano jugó la última temporada del Brasileirao para Avaí, pero nunca logró recuperarse de una fuerte lesión sufrida en agosto del 2020 y de la que se resintió en dos ocasiones en el 2021. De esta manera, los chequeos serán muy importantes y su contrato será de acuerdo a objetivos.

RACING: LA CAMISETA QUE USARÁ PAOLO GUERRERO

El delantero Paolo Guerrero aún está en Perú esperando la confirmación oficial del viaje hacía Argentina ya que la cúpula dirigencial de la Academia se encuentra en pleno regreso desde Abu Dhabi, tras disputar la Supercopa Internacional en la que venció a Boca. Por lo tanto, se ha programado para el lunes la revisión médica y, si no hay señal de las viejas lesiones en su rodilla, será oficialmente presentado en el Cilindro.

A su vez, en Racing, el número que está disponible es nada menos que el 9, que dejó Enzo Copetti luego de fichar por un equipo de la MLS. Por eso, se estima que el Depredador lleve ese dorsal en la camiseta.

¿CUÁL SERÁ EL SALARIO DE PAOLO GUERRERO EN RACING?

El peruano llega en condición de libre, tras haber disputado 10 partidos el último año en Avaí, en la que no convirtió goles. Antes pasó por Inter de Porto Alegre, Flamengo, Corinthians y, años atrás en Alemania. Durante este receso fue ofrecido a varios clubes, tanto de Argentina como de Sudamérica. En realidad, Talleres parecía ser su destino, pero al final Fernando Gago aceptó su contratación.

Por de pronto, el vínculo con el equipo argentino será por un año y su contrato será por productividad: lo que quiere decir que tendrá un salario mínimo y ciertos bonus que dependerán de los partidos que pueda disputar y los goles que anote.

EL FALLIDO PASE DE PAOLO GUERRERO A ALIANZA LIMA

Paolo Guerrero mantenía vigente el sueño de los aficionados de Alianza Lima de regresar al Perú para jugar por el club que lo vio nacer profesionalmente, pero las negociaciones no terminaron bien con los íntimos, siendo el ‘9′ peruano, quien se encargó de revelar el por qué no se puso la camiseta del bicampeón nacional.

“Alianza Lima no me quiso. Me dijeron que no tenían interés”, fue el mensaje que Guerrero dejó en su cuenta de Instagram.