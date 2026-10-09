Por Christian Gambini

En las profundidades del mar de la Antártida Oriental, una gigantesca acumulación de sedimentos ha comenzado a revelar un capítulo decisivo en la historia de su capa de hielo. Los investigadores descubrieron que, al concluir la última glaciación, el hielo dejó de retroceder temporalmente y avanzó unos 65 kilómetros hacia el océano antes de continuar su retirada. Este registro natural ofrece nuevas pistas sobre los factores que influyen en el comportamiento de los glaciares. La formación se encuentra en la bahía de Vincennes y alcanza aproximadamente 260 metros de altura. Su extensión y dimensiones la convierten en una estructura extraordinaria bajo el lecho marino antártico.