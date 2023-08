Desde hace más de 4 años aproximadamente, la instalación de cámaras en diversas zonas de los terrenos de juego se ha vuelto algo recurrente y actualmente ya figura como algo permanente para apoyar al árbitro principal de un partido. El uso del Video Assistant Referee (VAR) sigue despertando polémica en la Liga 1 debido a continuos desaciertos y decisiones que a la vez generan opiniones divididas dentro de los medios que le brindan cobertura al certamen. A propósito de este tema coyuntural vinculado al ‘deporte rey’, conoce qué opinó la periodista de Latina, Lorena Álvarez acerca del VAR y su utilidad en el fútbol peruano.

¿QUÉ DIJO LORENA ÁLVAREZ SOBRE EL USO DEL VAR EN LA LIGA 1 DE PERÚ?

El VAR llegó al fútbol mundial como la herramienta de apoyo dirigida a los miembros del equipo arbitral en un terreno de juego, pero a partir de su implementación en 2018 no ha estado exento de las críticas acerca del manejo que le dan los asistentes en cabina, y por ese motivo Lorena Álvarez decidió pronunciarse a propósito de las últimas polémicas evidenciadas en Liga 1.

La periodista caracterizada por tener un carácter enérgico y decir lo que piensa abiertamente, fue invitada al programa nocturno de canal 2 llamado Latina Deportes para formar parte de un debate relacionado al uso del VAR.

Inicialmente, Lorena Álvarez dijo que no está de acuerdo con esta herramienta de videoarbitraje en líneas generales, recibiendo la réplica inmediata de Fernando Egúsquiza, quien le manifestó que “ahora el VAR es parte del fútbol” y que “llegó para quedarse”.

“No me gusta”, insistió la periodista de Latina Noticias argumentando que “en el Mundial (Qatar 2022) se inventaron penales”, basándose en un comentario expresado en relación a la implementación del VAR en todo ámbito y torneo oficial.

Acto seguido, y siguiendo con el ejemplo de la Copa del Mundo, aseveró que “Argentina no hubiera llegado a la final si no le hubieran inventado varios (penales)”, y por ello “no es más justo” el fútbol con el uso de esta herramienta creada para apoyar en la toma de decisiones a los miembros de la terna arbitral, según sus controversiales apreciaciones.

LORENA ÁLVAREZ: ¿DE QUÉ FORMA DEFINIÓ AL VAR Y CÓMO LO CATALOGÓ EN LATINA?

Sin duda el VAR seguirá causando polémica pese a que con el apoyo de la tecnología, los errores en campo deberían minimizarse aún más, y el árbitro impartir justicia para consolidar su uso.

En Liga 1, ahora mismo es tendencia el comportamiento que tuvo Sebastián Abreu al final del partido entre la Universidad César Vallejo y ADT en Trujillo luego de romper la pantalla principal del VAR, y también la jugada que protagonizó Yotún de Sporting Cristal donde la mayoría está de acuerdo en que debió ser expulsado.

Con respecto al tema de la equidad e imparcialidad, Lorena Álvarez expresó sin filtro en Latina Deportes que el VAR llegó para hacer justicia y ello aún no se evidencia en las determinaciones finales, y además que todo está “teledirigido” poniendo como ejemplo a la recordada polémica en el Centenario durante el Uruguay vs Perú.

“Para mí esa pelota del Perú-Uruguay entró por más que el VAR diga que no entró”, puntualizó la periodista peruana de 39 años, dejando un comentario final convertido en una frase que seguramente causará controversia.

Lorena Álvarez reafirmó su posición de estar en contra del uso del videoarbitraje en Liga 1 y en general diciendo de manera drástica que “ahora te roban legalmente”.

¿QUÉ ES EL VAR Y CÓMO FUNCIONA EN EL MUNDO PESE A LAS CRÍTICAS?

La FIFA, el ente rector del fútbol mundial, conceptualiza al VAR como un sistema de videoarbitraje que sirve para apoyar a los miembros del equipo arbitral en el terreno de juego, y se incluyó por primera vez en la edición de 2018-19 de las Reglas de Juego para finalmente ponerse en práctica con éxito durante la Copa Mundial Rusia 2018.

Cabe resaltar, que el equipo que maneja esta herramienta tecnológica coopera con el árbitro en el proceso de toma de decisiones basado en 4 situaciones determinantes para el resultado de los partidos:

- Goles e infracciones que desemboquen en gol



- Decisiones sobre penaltis e infracciones que desemboquen en dichas decisiones



- Tarjetas rojas directas (no segundas amarillas o amonestaciones)



- Confusión de identidad