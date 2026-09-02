El gran éxito y la popularidad que ha alcanzado ‘La casa de los famosos’ en gran parte de Latinoamérica la han convertido en uno de los programas de convivencia más vistos y comentados tanto en redes sociales como en los medios de comunicación, consolidándose semana a semana como uno de los favoritos del público. No obstante, en las últimas horas, los internautas se han mostrado conmocionados ante el supuesto interés de Nicola Porcella por Brianda Deyanara, en medio del ‘shippeo’ que mantiene con Masad Altamimi durante la actual temporada. Esto llevó al peruano a aclarar los rumores y explicar las razones que los generaron, causando el asombro de más de uno. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO NICOLA PORCELLA SOBRE UN SUPUESTO INTERÉS POR BRIANDA DEYANARA DE ‘LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO’?

Un nuevo ‘shippeo’ ha surgido en ‘La casa de los famosos México’ entre Brianda Deyanara y Masad Altamimi, debido a la fuerte química y los momentos de cercanía que ambos comparten todos los días en el programa, generando una serie de reacciones entre los seguidores. Sin embargo, en las últimas horas, un rumor ha cobrado fuerza luego de que el árabe revelara que Nicola Porcella le mostró su WhatsApp y le confesara estar muy interesado en la mexicana. Estas declaraciones llevaron a que el propio exchico reality aclarara la polémica y dejara en claro que no tuvo ni tendrá ningún vínculo con la influencer.

Así, tras descartar cualquier relación sentimental con Brianda, el también conductor precisó que solo tuvo la oportunidad de conversar una vez con Masad previo a su ingreso a la casa. De hecho, en aquella oportunidad, el creador de contenidos le consultó si existía algún vínculo entre ambos, a lo que el actor peruano respondió tajantemente que no, dejando abierta la posibilidad para que este intentara conquistar a la influencer. “Jamás. Con Brianda de verdad no tengo nada, no he tenido nada. Tampoco voy a tener. A ver, yo soy amigo de Masad, desde que él entró me preguntó, porque me dijo: ‘¿Tienes algo con Brianda?’. Y le dije: ‘No’“, contó Porcella.

GALAS EN ‘LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO’ 2026