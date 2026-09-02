El gran éxito y la popularidad que ha alcanzado ‘La casa de los famosos’ en gran parte de Latinoamérica la han convertido en uno de los programas de convivencia más vistos y comentados tanto en redes sociales como en los medios de comunicación, consolidándose semana a semana como uno de los favoritos del público. No obstante, en las últimas horas, los internautas se han mostrado conmocionados ante el supuesto interés de Nicola Porcella por Brianda Deyanara, en medio del ‘shippeo’ que mantiene con Masad Altamimi durante la actual temporada. Esto llevó al peruano a aclarar los rumores y explicar las razones que los generaron, causando el asombro de más de uno. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.
¿QUÉ DIJO NICOLA PORCELLA SOBRE UN SUPUESTO INTERÉS POR BRIANDA DEYANARA DE ‘LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO’?
Un nuevo ‘shippeo’ ha surgido en ‘La casa de los famosos México’ entre Brianda Deyanara y Masad Altamimi, debido a la fuerte química y los momentos de cercanía que ambos comparten todos los días en el programa, generando una serie de reacciones entre los seguidores. Sin embargo, en las últimas horas, un rumor ha cobrado fuerza luego de que el árabe revelara que Nicola Porcella le mostró su WhatsApp y le confesara estar muy interesado en la mexicana. Estas declaraciones llevaron a que el propio exchico reality aclarara la polémica y dejara en claro que no tuvo ni tendrá ningún vínculo con la influencer.
@nans_nsp Nicola aclarando que pasó con Brianda #nicolaporcella #aldorendon #briandadeyanara #masadaltamimi #lacasadelosfamosos ♬ sonido original - Nans 💚
Así, tras descartar cualquier relación sentimental con Brianda, el también conductor precisó que solo tuvo la oportunidad de conversar una vez con Masad previo a su ingreso a la casa. De hecho, en aquella oportunidad, el creador de contenidos le consultó si existía algún vínculo entre ambos, a lo que el actor peruano respondió tajantemente que no, dejando abierta la posibilidad para que este intentara conquistar a la influencer. “Jamás. Con Brianda de verdad no tengo nada, no he tenido nada. Tampoco voy a tener. A ver, yo soy amigo de Masad, desde que él entró me preguntó, porque me dijo: ‘¿Tienes algo con Brianda?’. Y le dije: ‘No’“, contó Porcella.
GALAS EN ‘LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO’ 2026
- Lunes de Gala de Prueba del Líder: Los participantes compiten por la inmunidad semanal y el acceso a la suite presidencial - 10:00 p. m.
- Martes de Gala de Prueba de Presupuesto: Inicia el reto semanal para obtener alimentos y beneficios como noches de cine o la dinámica “Moneda del Destino” - 10:00 p. m.
- Miércoles de Gala de Nominación: Bajo la conducción de Galilea Montijo, los participantes ingresan al confesionario para emitir sus votos de nominación - 10:00 p. m.
- Jueves de Gala de Robo de la Salvación: Un concursante competirá contra el líder para quitarle el beneficio de salvar a un nominado - 10:00 p. m.
- Viernes de Gala de Salvación y Fiesta Temática: Se define quién sale de la placa de nominados y comienza la fiesta de fin de semana para los participantes - 10:00 p. m.
- Domingo de Gala de Eliminación: Se realiza el posicionamiento cara a cara y el público decide quién abandona definitivamente el reality - 8:30 p. m.