Latinoamérica cierra el 2025 con marcadas brechas salariales, en un contexto de inflación persistente y economías con bajo crecimiento. En varios países, el ingreso mínimo continúa muy por debajo del costo real de vida, incluso cuando se aplican bonos o ajustes sectoriales que intentan compensar la pérdida del poder adquisitivo.

Las diferencias entre países golpeados por crisis prolongadas, distorsiones cambiarias y alta informalidad muestran que millones de trabajadores siguen recibiendo salarios insuficientes. Descubre cuáles son las naciones latinoamericanas que llegan al final del 2025 con los salarios más bajos y cómo se comparan entre sí.

¿QUÉ PAÍSES REGISTRAN LOS SALARIOS MÍNIMOS MÁS BAJOS DE LATINOAMÉRICA?

Los países con los salarios mínimos más reducidos son aquellos que reportan crisis económicas profundas, inflación persistente y mercados cambiarios distorsionados. Entre ellos destacan:

1. Venezuela:

El salario mínimo oficial continúa congelado desde 2022 en 130,06 bolívares, equivalentes a US$0,51.

Aunque el Gobierno entrega bonos mensuales, estos no se integran al salario. Se trata del bono de alimentación (US$40) y el de ingreso de guerra económica (US$120).

Organizaciones como Cendas-FVM estiman que un hogar requiere “348,73 salarios mínimos para costear la canasta alimentaria”, lo que evidencia la precariedad del ingreso.

2. Cuba:

El salario mínimo es de CUP$2.100, cerca de US$87 al tipo de cambio oficial.

No obstante, la economía real se mueve sobre un mercado informal donde el salario mínimo apenas llega a US$4,66 y la remuneración media a US$14,46.

Las pensiones mínimas rondan los CUP$3.056 (US$6,79) y un reporte de Food Monitor Program señala que para cubrir la canasta básica se necesitan “tres salarios medios”, algo considerado “inalcanzable” para la mayoría.

3. Brasil:

La mayor economía regional tiene un salario mínimo de aproximadamente US$285, uno de los más bajos dentro del grupo de grandes economías.

4. Bolivia:

Con el último aumento, el salario mínimo oficial subió a Bs2.750 (unos US$397 al tipo de cambio oficial).

Sin embargo, el “dólar digital” o paralelo reduce ese valor a US$283,8, lo que refleja la pérdida de poder adquisitivo. Para el economista Jonathan Fortun, este ajuste salarial “es una respuesta tardía a una dinámica que ya se ha salido de control”.

¿QUÉ OTRAS NACIONES MANTIENEN REMUNERACIONES LIMITADAS PESE A AJUSTAR SUS TABLAS SALARIALES?

Varios países sí realizaron aumentos, pero la brecha entre el salario y el costo de vida continúa siendo amplia:

1. Argentina: El SMVM alcanza ARS$334.800 (US$231). La OCDE advierte que la nación encabeza la inflación entre los países analizados, con 41,7%, por lo que recomienda que la política monetaria siga siendo estricta.

2. Nicaragua: El salario mínimo promedio es de 8.882,56 córdobas (US$241), con diferencias sectoriales que van desde US$362 en construcción y finanzas hasta US$160 en el agro.

3. El Salvador: Sus salarios se reajustan por actividad.

Agro y pesca: US$272,53

Comercio, servicios e industria: US$408,80

Textil y confección: US$402,25

4. República Dominicana: Para 2026 se fijaron salarios mínimos diferenciados:

Microempresas: RD$16.993 (US$267)

Grandes empresas: RD$29.988 (US$470)

¿CÓMO SE RELACIONAN ESTOS INGRESOS CON LA DESIGUALDAD EN LA REGIÓN?

La Comisión Económica para América Latina (Cepal) sostiene que la desigualdad sigue siendo un obstáculo estructural. En su informe señala que “los elevados niveles de desigualdad de ingresos... contribuyen a la crisis de desarrollo que atraviesa la región”.

El índice de Gini promedió 0,452 en 2024, solo por debajo de África Subsahariana. Los valores más altos se registran en Colombia (0,559), Panamá (0,506) y Brasil (0,504); mientras que los más bajos están en Uruguay (0,398), República Dominicana (0,395) y Argentina (0,386), según recoge la plataforma Bloomberg en Línea.