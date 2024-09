Universitario de Deportes tomó el liderato del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. Los cremas golearon 3-0 a Sport Boys en el estadio Monumental y superaron a Alianza Lima en la tabla de posiciones. Este, sin lugar a duda, es un gran resultado para los dirigidos por Fabián Bustos, pues están en el primer lugar a falta de seis jornadas para el final de la temporada. A propósito de ello, ¿qué partidos le restan por jugar a la ‘U’? Aquí te lo contaremos.

¿Qué partidos le restan por jugar a Universitario en el Torneo Clausura de la Liga 1 2024?

Universitario vs. Unión Comercio

Comerciantes Unidos vs. Universitario

Universitario vs. ADT

Sporting Cristal vs. Universitario

Universitario vs. Cienciano

Los Chankas vs. Universitario

Cuáles fueron los últimos resultados de Universitario

Universitario 3 - 0 Sport Boys

Alianza Atlético 0 - 3 Universitario

Universitario 1 - 0 César Vallejo

Cusco 1 - 1 Universitario

Universitario 3 - 1 Deportivo Garcilaso

Qué piensa Fabián Bustos sobre la jugada de Segundo Portocarrero

Fabián Bustos, técnico de los merengues, se refirió a la jugada polémica de Portocarrero. “Son situaciones futbolísticas que por lo general no tienen que pasar, pero nada más”, fue lo que respondió el estratega argentino en conferencia de prensa.

Martín Pérez Guedes, volante de la ‘U’, y uno de los valores más altos en esta temporada, por su parte, también habló sobre la situación del ecuatoriano. “Obviamente que todos le pedimos disculpas en ese sentido los jugadores. Son cosas que pasan en el fútbol, no hay que hacerlo tan grande, sino que son cosas que pasan, obviamente que no nos gustan, no las compartimos a veces. Y nada, hay que seguir para adelante y no hacerlo tan grande”.

Cuáles fueron los resultados de la fecha 10 del Torneo Clausura 2024

Viernes 13 de setiembre

UTC 1-2 Cienciano (estadio Germán Contreras Jara)

Deportivo Garcilaso 1-0 ADT (estadio Inca Garcilaso de la Vega)

César Vallejo 1-0 Unión Comercio (estadio Mansiche)

Sábado 14 de setiembre

Cusco FC 2-1 Comerciantes Unidos ( estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Sport Boys 0-0 Atlético Grau (estadio Miguel Grau)

Sport Huancayo 1-2 Sporting Cristal (estadio IPD)

Alianza Lima 1-0 Carlos A. Mannucci (estadio Alejandro Villanueva)

Domingo 15 de setiembre

Alianza Atlético 0-3 Universitario (estadio Campeones del 36)

Melgar 2-0 Los Chankas (estadio de la UNSA)

Cuál es la programación de la fecha 11 del Torneo Clausura 2024

Martes 17 de septiembre

- Sporting Cristal 1-0 Deportivo Garcilaso

- ADT 1-2 Cusco FC

Miércoles 18 de septiembre

- Atlético Grau 1-0 Alianza Lima

- Comerciantes Unidos 2-0 César Vallejo

- Cienciano 3-1 Sport Huancayo

- Universitario 3-0 Sport Boys

Jueves 19 de setiembre

- Unión Comercio 1-2 Alianza Atlético

- Los Chankas vs UTC (15:15 horas / estadio Los Chankas de Andahuaylas / L1 MAX)

- Carlos A. Mannucci vs Melgar (20:00 horas / estadio Mansiche de Trujillo / GOLPERU)