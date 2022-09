Andrés García es uno de los actores actores más reconocidos en México, Santo Domingo y en general en Latinoamérica. Por ese motivo, han generado preocupación las últimas noticias difundidas sobre su estado de salud. A continuación, te contamos todo lo que se sabe.

¿Qué pasa con Andrés García?: esto es lo que se sabe sobre su estado de salud

Según se pudo conocer, García se encuentra hospitalizado debido a una cirrosis que ha provocado varias complicaciones en la medula espinal. Margarita Portillo, esposa de García, publicó un video en YouTube brindado más detalles sobre el estado de salud de su pareja, quien actualmente se encuentra recibiendo transfusiones de sangre y plasma.

“Quiero informarles que mi esposo ha estado delicado de salud, hace un par de semanas se cayó, tuvo heridas, se golpeó muy feo y eso lo ha mantenido en cama porque sí se desmejoró”, expresó Portillo.

MIRA AQUÍ: Padres de Ayotzinapa piden justicia un día antes del octavo aniversario

¿Qué más dijo la esposa de Andrés García?

Asimismo, Margarita agregó: “Debido a la cirrosis y a los problemas que tiene en su médula espinal, antes podía compensarse y ahora no es así. Por eso, el doctor Jorge Arturo Canto Martínez, que es su médico tratante principal, le ordenó una transfusión sanguínea de urgencia”.

Margarita, quien se mostró muy triste y consternada por lo sucedido, aprovechó para señalar que “quizás estemos viviendo los últimos días de Andrés García porque se siente muy enfermo y muy débil”.

MIRA AQUÍ: Vandalizan la Embajada de Israel en México en protesta por caso Ayotzinapa

¿Qué dijo Andrés García?

Asimismo, en el video publicado, García le mandó un mensaje a sus fans: “Quiero con toda amabilidad y cariño del mundo advertirles a los jóvenes y a los no tan jóvenes sobre la cirrosis hepática, a mí me acaba de dar. Piénsenlo, pues a los 82 años me acaba de dar cirrosis hepática, créanme que no es agradable”.

Por ahora, los seguidores de Andrés García no hacen más que enviarles los mejores deseos por medio de las rede sociales con el fin de tratar de motivarlo en esta dura pelea que viene librando. Todo México espera su pronta recuperación.