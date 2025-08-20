Cuando un afiliado al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) fallece, surge la duda sobre qué ocurre con la pensión que venía recibiendo o con los aportes que acumuló. La Oficina de Normalización Previsional (ONP) ha aclarado, a través de sus canales oficiales, quiénes son los familiares que pueden acceder a una pensión en estos casos y bajo qué modalidades se otorga.

De acuerdo con la entidad, existen distintos beneficiarios según el vínculo con el afiliado o pensionista. A continuación, te contamos qué ocurre con la pensión de un jubilado de la ONP tras su fallecimiento.

¿QUIÉNES PUEDEN RECIBIR LA PENSIÓN CUANDO UN JUBILADO DE LA ONP FALLECE?

La ONP establece que, al fallecer un afiliado o pensionista, los familiares directos tienen derecho a recibir una pensión. Los beneficiarios son:

El cónyuge (esposa o esposo) o la pareja conviviente, quienes acceden a una pensión de viudez.

Los hijos, que reciben una pensión de orfandad.

Los padres, que pueden solicitar una pensión de ascendencia.

¿EXISTE ALGUNA OPCIÓN ECONÓMICA SI NO CORRESPONDE OTORGAR UNA PENSIÓN?

En aquellos casos en que no sea posible entregar una pensión a los familiares, la ONP permite solicitar el capital de defunción, que constituye una devolución económica vinculada al fallecimiento del afiliado. Este trámite puede realizarse desde cualquier lugar del país mediante una videollamada, sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina.

¿LOS APORTES SE PIERDEN SI EL AFILIADO MUERE ANTES DE LOS 65 AÑOS?

La ONP ha precisado que es falso que los aportes de un afiliado se pierdan si este fallece antes de cumplir la edad de jubilación. El dinero acumulado se destina al beneficio de los familiares a través de pensiones o, en su defecto, mediante el capital de defunción, según explica el diario La República.

¿CÓMO COBRAR LA PENSIÓN DE LA ONP?

La ONP ha establecido una variedad de opciones para el cobro, incluyendo la posibilidad de acudir a las agencias bancarias del Banco de la Nación, o esperar el abono en su cuenta de ahorros. También podrán cobrar en las agencias del BBVA, Scotiabank, Banco GNB, BanBif e Interbank.

Esta diversidad de métodos de pago refleja el compromiso de la ONP por garantizar la comodidad y accesibilidad para todos los afiliados, asegurando que el proceso sea lo más conveniente y eficiente posible.

(Fuente: El Peruano)

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA ONP Y LA AFP?

La ONP es la Oficina de Normalización Previsional que se encarga del Sistema Nacional de Pensiones. La entidad recibe y gestiona los aportes de las personas que se encuentran afiliadas a este sistema de fondo común. Su sistema sirve para pagar las jubilaciones de los ciudadanos peruanos que ya se encuentran dentro de la edad para percibir su pensión por años de aporte y para solventar la jubilación de actuales trabajadores a futuro. En este sistema nacional de pensiones, el número de aportantes debe ser mayor al número de jubilados para que este programa cuente con un funcionamiento óptimo. En caso de no desarrollarse de esta forma, no todas las personas podrían acceder a este beneficio.

Por otro lado, la AFP son las siglas de la Administradora de Fondos de Pensiones, que mediante el Sistema Privado se encarga de proteger los aportes con un funcionamiento de aportes en cuentas individuales directamente a nombre del aportante. Las AFP cuentan con cuatro tipos de fondo que tienen distinto riesgo. Estos permiten rentabilizar lo que han ahorrado dentro de un determinado tiempo, para que luego sea retribuido cuando le corresponda la jubilación a sus aportantes.