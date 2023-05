En Lima se llevó a cabo un evento musical que reunió a los mejores e históricos exponentes del género urbano tales como los duetos conformados por Wisin y Yandel y Alexis y Fido, y cantantes de la talla de Arcángel, siendo este último quien acaparó mayormente la atención por un polémico hecho viralizado en redes sociales. Conoce qué pasó con “La Maravilla” durante su estadía en Perú, y cómo respondió ante lo que vivió en camino al show pactado.

¿POR QUÉ ARCÁNGEL FUE VIRAL Y SE VOLVIÓ TENDENCIA TRAS SU PASO POR LIMA?

Un total de 9 artistas urbanos más la participación de DJ nacionales e internacionales como Rafi Mercenario, Playero, Warner y Peligro, formaron parte del line-up anunciado para la segunda edición del “Reggaeton Lima Festival”.

Con todo listo y una gran cantidad de entradas vendidas, Angel y Khriz, Baby Ranks, entre otros, empezaron a llegar a la capital del Perú para presentarse oficialmente en el magno evento de la música urbana, sin embargo una situación incómoda le tocó pasar a Austin Agustín Santos, reconocido artísticamente como Arcángel, ante las autoridades policiales.

El rapero y compositor de 37 años nacido en Estados Unidos, con ascendencia dominicana y criado en Puerto Rico, ya instalado en Lima, se presume que en dirección hacia el estadio de San Marcos para realizar una prueba de sonido previo a su concierto en el “Reggaeton Lima Festival 2″, fue intervenido por agentes del orden junto a su staff y miembros de seguridad.

Tal y como quedó evidenciado en videos de pocos segundos que circularon en redes sociales, Arcángel fue obligado a descender de la camioneta negra que lo transportaba al escenario sanmarquino por orden de efectivos policiales que cumplían con efectuar los recurrentes operativos que se realizan, sobre todo, en importantes avenidas limeñas.

Durante las imágenes difundidas en plataformas como Instagram, Twitter y YouTube, se observa cómo el intérprete de “Pa’ que la pases bien” con los brazos en alto es revisado rigurosamente, y sin oponer resistencia, obedece a lo indicado por efectivos de la División del Escuadrón de Emergencias (Diveme) de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes además le piden que baje su equipaje o maletines que llevaba consigo.

Arcángel vestido con ropa beige y gorro tipo pescador de color naranja, mostró disposición para acelerar el proceso de intervención determinado por la Diveme de la PNP que operaba por esa zona, aunque no pudo ocultar algo de fastidiado en sintonía con las personas que lo acompañaban, esbozando una sonrisa irónica.

A pesar de la incómoda y polémica situación que le tocó vivir en Lima, el popular artista urbano cumplió con sus fans, y brindó un espectacular show en San Marcos la noche del sábado 20 de mayo, y hasta se dio tiempo para comentar y referirse a la intervención policial de la que fue partícipe.

“ REGGAETON LIMA FESTIVAL 2 ″: ¿CÓMO RESPONDIÓ ARCÁNGEL AL HECHO QUE LO VINCULÓ DIRECTAMENTE CON LA PNP?

“La Maravilla” se presentó en Perú por primera vez en este 2023 para brindar un concierto que estuvo incluido en la segunda edición del “Reggaeton Lima Festival”, y que además forma parte de la gira internacional que denominó “Just In Time”.

Horas más tarde de haber sido intervenido en una vía pública por la Divime de la PNP, el afamado artista urbano de 37 años ofreció un show donde interpretó sus mejores éxitos, hizo bailar al público asistente con el flow que lo caracteriza, y tomó con humor la situación polemizada en redes sociales.

“Si pensaban que subiendo la noticia, me iban a joder, no, no, no”, expresó inicialmente Arcángel, destacando que es una celebridad que salió del barrio, y viene del bajo mundo, y que lo sucedido no afecta su imagen.

Finalmente, afirmó que él pasa por esa clase de intervenciones normalmente en el país donde reside, siendo algo a lo que está acostumbrado, y por lo cual pidió aplausos para la PNP.

“Están haciendo su trabajo, qué bueno”, terminó manifestando “La Maravilla” para luego continuar con lo programado en el magno evento donde prometió que volverá a Lima para dar un concierto en solitario.