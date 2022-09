¿Que pasó con la novia de Lautaro Martínez y el “Tucu” Correa?

Los argentinos Lautaro Martínez y Joaquín Correa se encuentran en el ojo de la tormenta pues en los últimas días trascendieron rumores de que “El Toro” está en un conflicto fuerte con su novia, Agustina Gandolfo, y que “El Tucu” está involucrado en el tema. De tal manera que, en un programa de espectáculos explicaron ciertos detalles de lo que pasó.

A través de la pantalla de El Trece, Paula Varela indicó: “La alarma empezó a sonar porque Lautaro Martínez, que se le cierra el Instagram, y su mujer postea que el amor es eterno. Ella hace tres semanas que no postea nada con Lautaro y lo último con él fue el cumpleaños de su hija”. Entonces, la panelista detalló que Gandolfo dejó un misterioso mensaje a través de sus redes: “Los finales no son tan felices”. “Ella dio muestras de que algo raro estaba pasando en la relación”, acotó.

LOS SUPUESTOS RUMORES DE UNA RELACIÓN ENTRE AGUSTINA GANDOLFO Y JOAQUÍN CORREA

En las redes sociales empezó a tomar fuerza el supuesto rumor de que Joaquín Correa “tenía algo” con la novia de Lautaro, su compañero de Inter de Milán y de la Selección Argentina. “El Tucu Correa aparece en esta cuestión porque ella y Agustina Gandolfo tuvieron algo en el pasado y se decía que otra vez estaban juntos”, señaló Varela, que trató de ponerle claridad a un asunto que tiene en vilo a la farándula.

Al termino, la panelista de Socios del Espectáculo dijo: “La nueva novia de Tucu Correa, una chica monísima, Chiara, italiana, empezó la relación hace dos meses y se fueron a Miami con Paulo Dybala y Oriana Sabatini”. Y concluyó: “Se dijo que hubo una confusión con Agustina Gandolfo porque son muy parecidas, pero muy aclarado no está”.

Por otro lado, Adrián Pallares se expresó al respecto y advirtió: “Esto nació en la mañana italiana, madrugada argentina, por lo tanto el rumor nació en Italia. Para que después no nos echen la culpa a nosotros. Van a ver un silenzio stampa en los periodistas deportivos, que nos pasaron mucha data pero todos te dicen ‘no me nombres que tengo que viajar y no quiero que me puteen’”.

LAS FOTOS MÁS SEXIES DE LAUTARO MARTINEZ Y SU NOVIA

Era el año 2019 y Lautaro Martínez hizo pie en el fútbol europeo. El ex delantero de Racing arribó al viejo continente para pelear por un lugar en la escuadra titular del Inter de Milán. Su desembarco en la Selección Argentina y su excelente actuación en la Copa América Brasil 2019 le permitió ganarse un espacio en los 11 iniciales que paró el DT, Lionel Scaloni.

Entonces por acumulación de amarillas Lautaro no pudo jugar el partido contra Chile por el tercer puesto pero dejó una imagen positiva en el conglomerado local. De tal manera que Martínez se tomó un descanso antes de regresar al rigor de los entrenamientos en Europa. Y si bien el deportista no aclaró dónde pasó sus vacaciones, sí compartió algunas fotos muy sexies en la playa junto a su novia, Agustina Gandolfo.