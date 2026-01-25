Conforme transcurre el tiempo, las bebidas calientes como el café continúan siendo las principales aliadas contra el frío, y ahora recomendado para un moderado consumo por las mañanas. Al respecto, hoy llama la atención la publicación de información especializada, y referente a la relación existente entre la microbiota y dicho estimulante natural que le proporciona grandes beneficios a nuestro sistema digestivo.

EL GRAN BENEFICIO DE TOMAR CAFÉ POR LAS MAÑANAS Y SU RELACIÓN CON LA MICROBIOTA

Hoy el cuerpo humano requiere de nutrientes y alimentos muy puntuales para su correcto funcionamiento, apareciendo el café como el gran aliado para lograrlo, y generar así el aumento de la “abundancia relativa de filos bacterianos beneficiosos como Firmicutes y Actinobacteria”.

De esta forma lo precisa artículo de investigación compartido mediante el National Institutes of Health (NIH), dando a conocer según resultados basados en “investigaciones clínicas en pacientes y estudios preclínicos en roedores”, por ejemplo, que dicha popular bebida estimulante incrementa la diversidad de la microbiota intestinal.

“La literatura actual sugiere que el consumo moderado de café tiene efectos beneficiosos en la microbiota oral e intestinal y la función de motilidad”, puntualiza además la agencia de investigación médica más importante de Estados Unidos, haciendo hincapié en que si se consumen más de 5 tazas al día, el cuerpo humano podría verse afectado por la presencia de “trastornos de reflujo, enfermedades periodontales y progresión de la enfermedad de Crohn”.

¿EL CONSUMO DE CAFÉ IMPACTA EN LA RESISTENCIA FÍSICA DE HOMBRES MAYORES DE 40 AÑOS? ESTO REVELA ESPECIALISTA

A lo largo de los últimos años, diversos han sido los estudios que ponderan los atributos del café y su impacto en la calidad de vida de los seres humanos, siendo la resistencia física de hombres mayores de 40 años, aquella capacidad fortalecida gracias a su moderado consumo.

De esta forma lo explica Sonia Lucena para Men’s Health, y como psiconutricionista refiriendo que “la evidencia científica muestra que la cafeína y los compuestos bioactivos del café pueden aportar beneficios claros para la salud y el rendimiento”, y sus polifenoles ayudando incluso a combatir el estrés, envejecimiento celular y múltiples patologías.

Con respecto a esta información, también resulta importante destacar que dicha bebida cuyo efecto resulta estimulante, le proporciona a hombres mayores de 40 años una considerable mejora del estado de alerta y velocidad de respuesta, solo si llega a consumirse alrededor de dos a cuatro tazas no tan cargadas de manera diaria.

LO QUE REVELA EXPERTO EN NUTRICIÓN SOBRE EL MODERADO CONSUMO DE CAFÉ Y SU VÍNCULO CON UN MENOR RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

Entre dudas y certezas, el consumo de café continúa polarizando a las poblaciones del mundo, siendo reconocidos especialistas en nutrición como Tim Spector, aquellos que remarcan la importancia de tomarlo con moderación para obtener grandes beneficios.

Al respecto, hoy llama la atención la publicación de artículo publicado en The Telegraph, y referente a ese vínculo entre la popular bebida y una salud digestiva que según el profesor de Epidemiología Genética en el King’s College de Londres, trae consigo la explicación a la mejora de la motilidad intestinal gracias a la cual te puede ayudar a prevenir el estreñimiento, por ejemplo.

Con respecto a la prevención de enfermedades cardiovasculares, las consideraciones de Tim Spector remarcan que si consumes café de manera moderada, tu cuerpo tiende a reaccionar mejor a la posibilidad de afrontar desde infartos hasta insuficiencia cardíaca caracterizada por daños al corazón o afectación a capacidad de bombeo.

“Normalmente tomo de tres a cuatro tazas al día. Tomo una o dos al levantarme, otra a media mañana y una última a la hora de comer”, refiere el también reconocido médico consultor honorario de Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust, acerca de las cantidades que de manera universal figuran recomendadas, y con respecto a una ingesta de café cuyas propiedades resaltan gracias a diversos estudios incluso científicos.