¿Qué restricciones hay durante el estado de emergencia por 60 días en el Callao?

El Ejecutivo dispuso ampliar por 60 días calendario el estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao, a partir del 28 de octubre de 2026. La decisión responde a la persistencia de hechos delictivos que afectan el orden interno, como homicidios, sicariato, extorsiones y otros actos de violencia registrados en ambas jurisdicciones.

Durante este periodo, la Policía Nacional del Perú (PNP) continuará liderando las acciones para mantener el orden interno, con el respaldo de las Fuerzas Armadas. La prórroga fue establecida mediante el Decreto Supremo N.º 142-2026-PCM, que prolonga las disposiciones implementadas originalmente a través del Decreto Supremo N.º 123-2026-PCM.

¿Cuáles son las restricciones que hay durante el estado de emergencia en el Callao?

Durante el periodo de emergencia, seguirán vigentes las restricciones que pueden afectar derechos constitucionales como el libre tránsito, las reuniones, la inviolabilidad del domicilio y la libertad y seguridad personales.

Las medidas comprenden tanto a Lima Metropolitana como al Callao y se sustentan en lo establecido por el artículo 137 de la Constitución Política del Perú. Sin embargo, el estado de emergencia no autoriza el destierro de ciudadanos, una medida que la Constitución prohíbe durante este régimen de excepción.

En cuanto a los eventos masivos y abiertos al público, los organizadores deberán gestionar la autorización correspondiente ante las autoridades competentes.

Por otro lado, las actividades que no congreguen a grandes cantidades de personas podrán desarrollarse sin necesidad de obtener un permiso previo. La normativa mantiene esta diferenciación mientras permanezca vigente la ampliación del estado de emergencia, sin precisar condiciones adicionales para los eventos no masivos.

El decreto establece que las Fuerzas Armadas podrán brindar apoyo a la Policía Nacional en las acciones destinadas a preservar el orden interno durante el estado de emergencia. Estas intervenciones deberán respetar las normas que regulan el uso de la fuerza, los protocolos para la atención de mujeres y personas en situación de vulnerabilidad, así como la legislación vigente en materia migratoria.

El Poder Ejecutivo prorrogó el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por 60 días calendario. Foto: Andina

Las funciones del comando contra el crimen organizado en Lima y Callao

La prórroga del estado de emergencia conserva las disposiciones establecidas en la normativa anterior, aunque incorpora cambios en la organización de los equipos responsables de enfrentar la delincuencia. Entre ellos, se contempla la conformación de instancias de coordinación y seguimiento que deberán ponerse en funcionamiento dentro de las primeras 24 horas de vigencia del decreto. Asimismo, determinados datos sobre las operaciones de seguridad podrán mantenerse bajo reserva, conforme a las reglas de transparencia aplicables.

Como parte de esta estrategia, se contará con un comando conjunto de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para reforzar la lucha contra el crimen organizado en Lima y Callao. La Policía estará al frente de las operaciones, con respaldo militar, para ejecutar acciones contra las organizaciones criminales y recuperar el control de zonas afectadas por la inseguridad.

Al concluir la prórroga, las autoridades deberán evaluar los resultados y remitir un balance al Gobierno con las recomendaciones correspondientes.