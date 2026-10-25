¿Qué restricciones hay durante el estado de emergencia por 60 días en el Callao?
¿Qué restricciones hay durante el estado de emergencia por 60 días en el Callao?
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > DIANA MARCELO
Por Redacción EC

El Ejecutivo dispuso ampliar por 60 días calendario el estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao, a partir del 28 de octubre de 2026. La decisión responde a la persistencia de hechos delictivos que afectan el orden interno, como homicidios, sicariato, extorsiones y otros actos de violencia registrados en ambas jurisdicciones.

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