¿Qué resultado se obtuvo tras poner a prueba a la IA ante las preguntas de los exámenes de admisión de la UNI y San Marcos?

Actualmente, en el Perú existen dos universidades que son consideradas como las más exigentes y estrictas con respecto a los exámenes de admisión, como son la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Son muchos los estudiantes que se preparan arduamente todos los años con la finalidad de rendir esta dificultosa prueba y obtener una de las vacantes que les permita iniciar su carrera profesional. De esta manera, un equipo de investigadores nacionales midieron la capacidad de la Inteligencia Artificial (IA) poniéndolo a resolver el examen de ingreso de estas instituciones superiores. Aquí te detallamos sobre los resultados que obtuvo esta indagación.

¿CUÁL FUE EL RESULTADO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TRAS RESOLVER LOS EXAMENES DE ADMISIÓN DE LA UNI Y SAN MARCOS?

Según una investigación, que fue publicada en la revista International Journal of Engineering Pedagog, y realizada por muchas universidades del país, el ChatGPT resolvió el examen de admisión del periodo 2018 al 2023 y contestó de manera acertada el 57% de preguntas de opción múltiple de la UNI y 72% de la UNMSM. Con respecto a la Universidad Nacional de Ingeniería la IA respondió el 56% de las interrogantes del área de humanidades y el 57% de razonamiento verbal. Mientras que en la prueba de la San Marcos, el bot contó con un 91% de respuestas acertadas en el área de historia universal y el 55% en el área de lenguaje.

Asimismo, el docente de la Universidad Científica del Sur y uno de los autores del artículo, Saúl Beltozar-Clemente, mencionó que escogieron 1.182 preguntas para la Decana de América, a su vez, 559 para la UNI. “Las preguntas de la UNMSM se centraban más en temas o habilidades para los cuales ChatGPT está mejor entrenado, como comprensión lectora, análisis de texto y razonamiento lógico. Entendemos que por ello le fue mejor”, precisó.

¿QUÉ DIJO UN ALUMNO DE LA UNI SOBRE LAS EXIGENCIAS ACADÉMICAS CON LA UNAM?

Sebastián Paz, graduado de Ingeniería Económica de la UNI, estuvo como invitado en el canal Enrro24 que se transmite en YouTube para contar detalles sobre su vida profesional. Durante la entrevista, el destacado alumno mencionó que tuvo la oportunidad de realizar un intercambio durante seis meses en la UNAM de México, considerado como una de las mejores casas de estudios superiores de Latinoamérica, donde obtuvo un promedio de 19, teniendo en cuenta que es una nota difícil de sacar en la Universidad Nacional de Ingeniería.

“Cuando te vas a un intercambio, la verdad es que vas pero a ‘turistear’. Es cierto que en la UNI el nivel (académico) es más fuerte. Yo hice mi intercambio en la UNAM de México, que es una universidad ‘rankeada’ y me paseé (en los cursos). Mi promedio fue 19. O sea, yo sé qué haya no manejan ese rango de notas, porque en sí es fue un 9 y medio (que viene hacer casi lo mismo)”, dijo al inicio.

Asimismo, el joven que se desempeña como trabajador en el Banco Central de Reservas del Perú (BCR) mencionó que en la UNAM hay muy pocos exámenes y los docentes locales solicitan ensayos o simplemente toman una prueba, a diferencia de la UNI que suelen realizar cuatro prácticas y un examen final, dejando en claro que todo lo que cuenta es en base a su experiencia.

“La universidad en México es más libre, no es como acá (en la UNI) que te exigen pasar PC1, PC2, PC3, PC4 y un examen final. Allá no. Los profesores ponen sus reglas. Llegan y dicen: ‘chicos, la verdad que para este curso solo van a dar un examen final y ya’. Otro profe te pide 3 ensayos y un examen final. Entonces, no tienes esa precisión de cada cuatro semanas estudiar. La UNAM es buena y te da más tiempo de tomarte un descanso (de los estudios) en la UNI, no. Esto lo digo en base a lo que yo viví (en eso 6 meses)”, explicó Paz.