La violencia que golpea al transporte público volverá a sentirse en las calles de Lima este martes 10 de noviembre, cuando más de 50 empresas del sector paralicen sus operaciones para sumarse a una jornada de protesta. La movilización, convocada por la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), busca expresar el rechazo de los trabajadores frente a las extorsiones, amenazas y asesinatos que afectan a los conductores.

Detrás de esta medida se encuentra el reclamo de un sector que exige mayor protección ante el avance de la criminalidad. Los transportistas saldrán a las calles para demandar respuestas concretas de las autoridades y acciones que permitan frenar los ataques contra quienes diariamente recorren la capital para trasladar a miles de pasajeros.

Estas son las rutas que se verían afectadas por la movilización de transportistas mañana martes

Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), confirmó que las empresas afiliadas al gremio acatarán la jornada de protesta y señaló que otros operadores también podrían sumarse a la convocatoria. Durante la movilización, las unidades de las compañías participantes suspenderán sus recorridos y dejarán de trasladar pasajeros por las calles de Lima.

Aunque la medida podría sentirse con mayor intensidad en las rutas que atraviesan el Rímac, el Centro de Lima y los accesos hacia el Congreso, todavía no existe información oficial sobre las líneas afectadas. Anitra tampoco ha difundido una relación completa de las empresas o números de rutas que paralizarán sus servicios, por lo que aún no se puede determinar el alcance exacto de la interrupción.

La concentración comenzará a las 7:00 de la mañana en la plaza de Acho contra la inacción del gobierno

La jornada de protesta arrancará a las 7:00 de la mañana en los alrededores de la plaza de Acho, en el distrito del Rímac. Desde ese lugar, los transportistas marcharán rumbo al Congreso de la República, con la intención de sostener una reunión con representantes parlamentarios y presentar sus reclamos frente a la creciente inseguridad que golpea al sector.

Martín Valeriano cuestionó la falta de resultados concretos por parte del Gobierno y pidió que las autoridades pasen de los anuncios a las acciones para enfrentar la criminalidad. “El martes nosotros vamos a salir a hacer una marcha de protesta por todo lo que viene ocurriendo y que el Gobierno tiene que ya concretar las acciones, porque de nada vale muchas fotografías en el tema de seguridad y no hay resultado hasta el momento”, declaró. Asimismo, advirtió que la desatención en materia de seguridad alcanza tanto a los transportistas como a la ciudadanía en general.

Ante la falta de garantías de seguridad el gremio evaluará organizar un paro de transporte

La movilización convocada para este martes podría convertirse en el primer paso de una serie de medidas más drásticas por parte de los transportistas. Martín Valeriano advirtió que, si las autoridades no implementan acciones efectivas para proteger a conductores y trabajadores del sector, el gremio evaluará organizar un paro de transporte en los próximos días, como respuesta a la falta de garantías de seguridad.

El anuncio se produce en un escenario marcado por los constantes ataques contra empresas de transporte público en Lima y Callao. Las cifras del Observatorio contra la Criminalidad del Ministerio Público reflejan la gravedad del problema: durante el primer semestre de 2026 se contabilizaron 167 atentados contra este servicio, una situación que mantiene en alerta a los trabajadores y usuarios.