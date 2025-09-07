El anuncio realizado por el ministro de Defensa del Perú, Walter Astudillo, sobre la adquisición de 24 aviones caza de última generación ha generado repercusión más allá de las fronteras peruanas. Medios ecuatorianos destacan que esta operación representa un hito para la Fuerza Aérea Peruana y un cambio significativo en el panorama de defensa regional.

La decisión fue aprobada en noviembre de 2024 por el Congreso y ha sido descrita por las autoridades como la mayor inversión militar de los últimos cincuenta años. Este paso, que busca reforzar la capacidad disuasiva y garantizar la seguridad nacional, también es visto como un movimiento estratégico para fortalecer relaciones con potencias extranjeras. A continuación, te contamos qué se dice desde Ecuador y cuáles son los detalles de la compra.

¿QUÉ INFORMA LA PRENSA ECUATORIANA SOBRE LA COMPRA PERUANA?

De acuerdo con El Universo, el gobierno peruano confirmó que se trata de 24 aviones caza de última generación, cuya finalidad es mejorar la operatividad de la Fuerza Aérea y consolidar un elemento de disuasión en Sudamérica. El medio remarca que el ministro Walter Astudillo catalogó esta adquisición como “la inversión militar más relevante en medio siglo”.

¿QUÉ FABRICANTES PARTICIPARON EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN?

Antes de elegir el modelo final, la delegación peruana viajó a tres países para analizar las propuestas:

Estados Unidos: revisión de la oferta del F-16 C/D Block 70 de Lockheed Martin.

Suecia: análisis de las características del Gripen E/F de Saab.

Francia: conversaciones con autoridades de Defensa para conocer las prestaciones del Rafale F4 de Dassault Aviation.

Según el reporte de El Universo, “todas las opciones cuentan con tecnología avanzada, incluyendo radares de barrido electrónico (AESA), aviónica de última generación y compatibilidad con estándares de la OTAN”.

Foto referencial.

¿POR QUÉ SE DESTACA COMO UNA DECISIÓN HISTÓRICA?

El Congreso peruano dio luz verde a esta inversión en noviembre de 2024, lo que permitió cerrar un proceso de negociación calificado por el ministro de Defensa como “serio y estratégico”. Según las palabras de Astudillo, se trata de una compra que brindará ventajas operativas y valor estratégico por los próximos cuarenta años, algo sin precedentes en las últimas décadas de la Fuerza Aérea Peruana.

¿QUÉ FUNCIONARIOS PARTICIPARON EN LAS GESTIONES INTERNACIONALES?

El ministro de Defensa no estuvo solo en esta tarea. Lo acompañaron el canciller Elmer Schialer y el comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, Carlos Chávez Cateriano.

Ellos conformaron la delegación que viajó a los países fabricantes, con el objetivo de garantizar que la selección se ajustara a las necesidades técnicas y estratégicas del Perú.

¿QUÉ SIGNIFICADO TIENE ESTA COMPRA EN EL PLANO DIPLOMÁTICO?

El Universo remarcó que Astudillo subrayó que “la compra no se limita a un refuerzo militar, sino que forma parte de la política exterior peruana”. En esa línea, explicó que el acuerdo permitirá “estrechar vínculos con socios internacionales y contribuir a la estabilidad regional”.

Esto significa que la adquisición de los aviones no solo será un recurso para fortalecer la seguridad del país, sino también una herramienta para potenciar la presencia del Perú en el tablero geopolítico de Sudamérica. En otras palabras, el impacto de la compra trasciende lo militar y se proyecta al ámbito diplomático.