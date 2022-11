Cristiano Ronaldo sigue estando en el ojo de la tormenta. Luego de haber brindado la polémica entrevista al periodista Piers Morgan de ‘The Sun’, el portugués ha sido tendencia en el mundo del fútbol por las controversiales declaraciones que dio. Ahora, el luso tendrá que afrontar múltiples consecuencias.

¿Cuáles fueron las polémicas declaraciones de Cristiano Ronaldo?

Sobre si lo están forzando a salir del United, el portugués fue contundente al responder. “Sí, no solamente el coach, me está forzando, sino también dos o tres personas del club”, explicó el atacante luso. Morgan le repreguntó si es que la institución inglesa desea deshacerse de él, a lo que el goleador señaló lo siguiente:

“No debería decir eso, no lo sé, pero no me importa, siempre me interesó que la gente escuche la verdad. Sí, me siento traicionado, siento que algunas personas no me quieren aquí, no solo este año, también el año pasado”, comentó ‘Cris’.

Una de las opiniones que más controversia generó es lo que dijo Cristiano sobre el actual técnico del Manchester United, Erik ten Hag. “No lo respeto porque él no muestra respeto por mí. Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto. Me han convertido en la oveja negra”.

¿Qué acciones tomará el Manchester United ante las declaraciones de Cristiano Ronaldo?

El cuadro de Manchester manifestó que “tomará nota de la cobertura mediática” de la entrevista. “El club considerará su respuesta una vez que se hayan establecido todos los hechos. Nuestro enfoque sigue siendo prepararnos para la segunda mitad de la temporada y continuar con el impulso, la creencia y la unión que se está construyendo entre los jugadores, el entrenador, el personal y los fanáticos”, señala el comunicado del club.

Según MetroUK, el United multará al capitán de Portugal con un millón de libras. Además, es casi imposible que vuelva a jugar con la camiseta del cuadro de Old Trafford, pues sienten que la entrevista perjudicó al grupo de jugadores y a la imagen de la institución.

¿Qué sucedió con Cristiano Ronaldo en el entrenamiento de Portugal?

En la última práctica de Portugal en Lisboa, ‘CR7′ fue protagonista de dos escenas que han dado que hablar. En la primera, se ve al exJuventus tener un juego de manos bastante brusco con Joao Cancelo, jugador del Manchester City.

¿Y este cruce entre Cancelo y Cristiano Ronaldo? Definitivamente el clima en Portugal 🇵🇹 está raro.pic.twitter.com/23Ff7k1eEL — Pablo Giralt (@giraltpablo) November 15, 2022

Luego, también ha circulado otro video en donde se ve un aparente desplante de Bruno Fernandes hacia Cristiano. Cabe recordar que ambos son compañeros en la selección lusa y en el Manchester United.

El desplante de Bruno Fernandes a Cristiano Ronaldo 😳pic.twitter.com/d4RyaKbKsM — Pablo Giralt (@giraltpablo) November 15, 2022