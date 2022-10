Qué se sabe de House of the Dragon 2: su futuro en HBO MAX y más

A pesar de que hace ya un buen tiempo que su renovación para lo que sería una segunda temporada fue confirmada de manera oficial, “La Casa del Dragón” aún no han empezado a grabar sus nuevos capítulos.

No es de extrañar, por tanto que el presidente de HBO haya comunicado una vez más que la serie no regresará a la pantalla hasta, por lo menos el año 2024.

HOUSE OF THE DRAGON 2: ¿QUÉ DIJO EL PRESIDENTE DE HBO SOBRE LA SERIE?

A través de una entrevista dada a Vulture, Casey Bloys fue interrogado sobre el futuro más inmediato de la serie. “No la esperen en 2023, pero creo que sí para algún momento de 2024″, dijo el jefe de la plataforma.

Y es que, “La Casa del Dragón” fue renovada por una segunda temporada poco tiempo después del estreno de sus primeras emisiones. El éxito que obtuvo se vio reflejado en cifras de audiencias, por lo que la buena recepción del público la han convertido en todo un fenómeno a nivel internacional. Después de su final, muchos seguidores pedían más detalles sobre lo que está por venir.

Luego de que Bloys haya anunciado la fecha de “House of the Dragon 2″ da por terminados los rumores que indicaban el probable regreso de la serie en el siguiente año. Aunque el rodaje no ha dado el disparo de salida a su producción, muchos seguidores creían que la segunda temporada estuviera lista para finales de año.

El equipo creativo de la precuela de “Juego de Tronos” sigue llevando a cabo los guiones de los episodios que se vienen, pues allí se contarán los primeros compases de “La Danza de los Dragones”, la guerra civil entre los Targaryen que empezó oficialmente en el último episodio.

“Apenas estamos empezando a armar el plan y, al igual que la última vez, hay muchas incógnitas. No es por ser tímido o reservado, pero no quiero decir que estará lista en una fecha para luego tener que moverla. Probablemente lo siguiente en hacerse será la segunda temporada. Trato de no comentar demasiado sobre el desarrollo, por lo que no hay mucho que decir, aparte de que cuando encontremos la historia con la que tanto George como nosotros estemos contentos, seguiremos adelante”, finalizó Bloys.

NUEVOS PERSONAJES EN LA TEMPORADA DE HOUSE OF THE DRAGON 2

La temporada 2 al parecer podría traer, por fin, la aparición de Daeron Targaryen, el hijo menor de Alicent y Viserys que no se ha visto hasta ahora. Está con los Hightower, pero Condal ha asegurado que su presencia será relevante y será mencionado, así que con algo de suerte también lo veremos.