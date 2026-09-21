Por Redacción EC

Hace más de un año, Robert Prevost, bajo el nombre de papa León XIV, fue elegido tras un cónclave de aproximadamente dos días en la Capilla Sixtina. Su elección generó gran expectativa entre los fieles, especialmente en Perú, donde desarrolló gran parte de su trayectoria religiosa. Así, luego de que el Vaticano confirmara la agenda oficial del viaje del Sumo Pontífice que realizará en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, diversas instituciones y agrupaciones ya vienen organizándose para recibirlo de la mejor manera. En ese sentido, la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) anunció una buena noticia para los seguidores católicos: la presencia del Señor de los Milagros en la misa que el papa de corazón peruano celebrará en la capital. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.