Hace más de un año, Robert Prevost, bajo el nombre de papa León XIV, fue elegido tras un cónclave de aproximadamente dos días en la Capilla Sixtina. Su elección generó gran expectativa entre los fieles, especialmente en Perú, donde desarrolló gran parte de su trayectoria religiosa. Así, luego de que el Vaticano confirmara la agenda oficial del viaje del Sumo Pontífice que realizará en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, diversas instituciones y agrupaciones ya vienen organizándose para recibirlo de la mejor manera. En ese sentido, la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) anunció una buena noticia para los seguidores católicos: la presencia del Señor de los Milagros en la misa que el papa de corazón peruano celebrará en la capital. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA PRESENCIA DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS EN LA MISA DEL PAPA LEÓN XIV EN LIMA?

En declaraciones para la prensa nacional, el secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), el monseñor Guillermo Inca, confirmó que el Señor de los Milagros acompañará la misa que el papa León XIV celebrará el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Surco. De acuerdo con el coordinador nacional de la visita papal, está previsto que la celebración eucarística, uno de los actos más importantes de la visita, se inicie a las 10:30 a. m. Este encuentro permitirá al Sumo Pontífice acercarse a los fieles en un contexto marcado por la inseguridad que atraviesa el país.

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Sin embargo, la CEP indicó que, hasta el momento, no se han definido el recorrido, el horario ni las condiciones para el traslado del Cristo Moreno al aeropuerto militar. Y es que, aún estos detalles continúan en proceso de organización como parte de las actividades programadas por la visita de Robert Prevost a la capital. “En la gran misa multitudinaria en Lima estará la imagen sagrada del Señor de los Milagros acompañando al santo padre y a los miles de devotos que van contentos para este día”, explicó el obispo, compartido por Andina.

¿CÓMO SERÁ LA ESTATUA EN HONOR AL PAPA LEÓN XIV EN EL CALLAO?

En medio de las celebraciones y preparativos para llegada del papa León XIV al Perú, la Municipalidad Provincial del Callao anunció con mucho entusiasmo que se instalará una estatua en honor al Sumo Pontífice en el futuro Parque del Niño “Gaelito”, un espacio que será construido en la salida de la Costa Verde hacia Chucuito. Entre las principales características de este monumento destaca una estructura metálica de 12 metros de altura, con acabado tipo mármol, instalada sobre un pedestal de 2 metros. Así, debido a su ubicación frente al mar y condiciones climáticas, la obra estará diseñada para soportar vientos de hasta 120 km/h.

Esta atractiva obra, que estará a cargo de los escultores Deyvi Wong Arana y Rafael Gutiérrez Quispe, será posible gracias a la donación de Caja Huancayo y a la aprobación del Consejo de Regidores. En tanto, las autoridades locales anunciaron que está prevista para que se finalice la escultura durante la visita del papa; es decir, entre el 11 al 16 de noviembre de 2026, conforme comparte Andina. “Esta obra será un motivo de orgullo para todos los chalacos y un nuevo espacio para encontrarnos como comunidad. El Parque del Niño ‘Gaelito’ sea un lugar que transmita fe, esperanza y unión, y que esta escultura se convierta en un símbolo que acompañe a las familias”, dijo César Pérez, alcalde provincial.