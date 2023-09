¿Qué se sabe del pago de Bono 600 soles?

Por estos meses, los trabajadores del sector público están a la espera del bono de 600 soles que se anunció por parte del Gobierno. Esta ayuda económica logrará beneficiar a más de 582 mil empleados tras un pacto que logró el Ejecutivo con representantes de las confederaciones estatales de trabajadores de los tres niveles.

¿QUIÉNES RECIBIRÁN EL BONO 600 SOLES?

En esta oportunidad, solo los empleados que forman parte de ciertas áreas del sector público serán beneficiados con este subsidio que brindará el Gobierno de Dina Boluarte a sus colaboradores, y estos son:

Personal que se encuentre bajo los regímenes laborales 276 y 728.

Personal CAS.

Ley del servicio civil.

Carrera especial pública penitenciaria y servicio diplomático.

Por otro lado, te presentamos a los empleados públicos que no percibirán este bono:

Personas que se desempeñan en cargos directivos, de confianza o aquellos que reúnan las características de un funcionario público.

Trabajadores que laboren en los sectores de Salud y Educación.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA OBTENER EL BONO 600 SOLES?

Aquellos trabajadores que deseen recibir este subsidio, tendrán que cumplir con algunos requerimientos establecidos por las autoridades:

Tener un vínculo laboral al 30 de junio del presente año.

Los empleados de las entidades del Gobierno nacional y los Gobiernos regionales, deberán encontrarse registrados en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRSHP).

Para los trabajadores municipales, ellos deben figurar en la Planilla Electrónica (PDT PLAME).

¿QUÉ FALTA PARA QUE SE ENTREGUE EL BONO 600 SOLES?

Este subsidio excepcional que se brinda por única vez en el año fiscal 2023, no tiene carácter remunerativo, está inafecto a cargas sociales, no es de naturaleza pensionable, y no forma parte del cálculo de los beneficios laborales.

Y es que, a poco de que el Gobierno haya presentado el proyecto de crédito suplementario ante el Congreso de la República que tiene una partida de financiamiento de S/3.000 millones, está en las manos de la Comisión de Presupuesto del Parlamento para llevarlo a votación esta iniciativa y su respectiva aprobación en el Pleno.

¿A CUÁNTO AUMENTARÁ EL SUELDO DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO?

En relación con el convenio colectivo centralizado 2023-2024, el Gobierno y trabajadores del sector público lograron acordar el pasado 30 de junio que los empleados obtendrán un incremento mensual en sus remuneraciones recien desde el 1 de enero del 2024. Este aumento en el salario costa de S/100 y se realizará en dos partes: en enero se incrementará S/50 y en diciembre se hará efectivo los otros S/50.