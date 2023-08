Jefferson Farfán es uno de los jugadores que hizo historia con la camiseta de la selección peruana. No solo es uno de los delanteros más importantes del fútbol peruano, sino que también es recordado por haber anotado uno de los goles más gritados por el fanático de la Bicolor: el tanto que hizo ante Nueva Zelanda para clasificar al Mundial Rusia 2018. Y, pese a estar alejado de las canchas desde diciembre de 2022, recién se jugará su partido de despedida.

Qué se sabe del partido de despedida de Jefferson Farfán

Este encuentro, que servirá para rendirle tributo al popular ‘Foquita’, ha generado mucha expectativa entre los seguidores de la ‘Blanquirroja’ y también de Alianza Lima, club en el que brilló y salió campeón nacional en múltiple cantidad de veces. Si deseas saber todo lo referente al duelo de despedida del exFC Schalke 04, a continuación, te lo contamos.

Farfán dio una entrevista a Trome y confirmó que se está organizando su encuentro despedida. Además, descartó que este partido se realice en el estadio Nacional. “Ya hay un plan. Esperemos se pueda concretar. Estamos en conversaciones, así que ya pronto sabrán”, comentó el exAlianza Lima.

Según el mismo medio en mención, el encuentro homenaje a Farfán estaría a cargo de la misma empresa que realizó la despedida de Claudio Pizarro, quien también estará presente en lo que serían los últimos 90 minutos de Jefferson en una cancha.

Jefferson Farfán: ¿quiénes jugarán en su partido de despedida?

Asimismo, se sabe que los equipos que rivalizarán ese día serán los amigos de Farfán en Alianza frente a sus excompañeros en la selección peruana. Como suele suceder en este tipo de duelos, el futbolista a retirarse, en este caso Farfán, jugará un tiempo para cada una de las dos escuadras.

Claudio Pizarro: qué dijo sobre Jefferson Farfán

En una reciente entrevista para Movistar Deportes, Pizarro se refirió a Farfán de gran manera. El ‘Bombardero’ le comentó al periodista que el exatacante de PSV Eindhoven es uno de los jugadores que están incluidos en su top 3 de mejores futbolistas con los que jugó.

“Recuerdo que alguna vez Jefferson me llama y me pregunta por el Bayern, pues tenía la posibilidad de ir a jugar ahí. Le dije que a ojos cerrados vaya, porque podía ganar títulos y conseguir cosas importantes para su carrera”, dijo el ‘Bombardero de los Andes’.

Asimismo, el exWerder Bremen agregó que ‘Jefri’ pudo haber jugado sin problemas con él en el Bayern Múnich. “Si no podía competir [contra Robben y Ribéry], se le encontraba un puesto. Jefferson es uno de los jugadores más grandes que he visto, está en mi top 3 del fútbol mundial”, destacó.

De otro lado, el artillero del Bayern contó que se ha juntado recientemente con Juan Reynoso, técnico de la selección peruana. “Hace poco he estado con él. Lo he visto en Europa. Él fue para ver un partido de la Champions League: Bayern contra el Manchester City. Me junté con él. Fuimos a cenar, a conversar un poco de fútbol y la pasamos muy bien”.

Recordemos que Pizarro se retiró del fútbol oficialmente en septiembre del año pasado. A través de un espectáculo que dio la vuelta al mundo, el excapitán de la ‘Blanquirroja’ jugó su último partido en Alemania.

