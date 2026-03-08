La escasez de Gas Natural Vehicular (GNV) que afecta al país ha generado preocupación entre miles de conductores que dependen de este combustible para trabajar. Ante el incremento de costos y la reducción del suministro, los gremios de taxistas han comenzado a solicitar medidas adicionales de apoyo al Gobierno.

Uno de los pedidos que ha tomado fuerza es la entrega de un bono económico de 800 soles para compensar las pérdidas ocasionadas por la crisis energética. El planteamiento surge luego de que el Ejecutivo anunciara un alivio temporal vinculado al financiamiento de la conversión a gas natural. A continuación, te contamos qué se sabe al respecto.

¿POR QUÉ EL GREMIO DE TAXISTAS EXIGE UN SUBSIDIO DIRECTO DE 800 SOLES?

La dirigencia de los transportistas sostiene que el anuncio del MEF de cubrir los 120 soles mensuales del crédito FISE (Fondo de Inclusión Social Energético) no tiene un impacto real, ya que gran parte de los conductores ya terminaron de pagar sus préstamos de conversión, con lo cual bastaría con suspender y reprogramar el pago de la cuota

En este contexto, Walter Carrera, vicepresidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), argumentó en RPP que un bono de 800 soles sería necesario para enfrentar el encarecimiento de los insumos y proteger la economía de los hogares.

Foto: Andina

¿CUÁL ES EL IMPACTO REAL EN EL GASTO DIARIO DE LOS CONDUCTORES?

El desabastecimiento ha forzado a cerca de 87,500 taxistas formales a migrar hacia gasolinas de mayor octanaje, cuyos precios se han disparado por la especulación en las estaciones de servicio.

El gremio reporta que, anteriormente, una jornada de 15 horas requería una inversión máxima de 30 soles en GNV, monto que hoy se ha elevado hasta los 120 soles diarios debido a que la gasolina premium alcanza los 24 soles por galón.

Debido a este contexto, Carrera instó a Osinergmin a intensificar las inspecciones: “Invocó al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería a reforzar la fiscalización de los precios de los combustibles en los grifos”.

¿CÓMO AFECTA EL TELETRABAJO Y LAS CLASES VIRTUALES A SUS INGRESOS?

Además del costo del combustible, los taxistas enfrentan una reducción drástica en la afluencia de pasajeros debido a que el Gobierno dispuso el trabajo remoto para el sector público y privado. Al vaciarse las oficinas y centros de estudio, la demanda del servicio de taxi ha caído notablemente, agravando la crisis del sector.

“Al hacer el trabajo remoto, nuestro público usuario que labora en las diferentes empresas privadas y particulares ya no va a salir... eso nos afecta porque disminuye el tema del público usuario”, manifestó el representante de Asotrani.

¿POR QUÉ LOS TAXISTAS HAN QUEDADO FUERA DE LA PRIORIDAD PARA GNV EN LOS GRIFOS?

Los taxistas se encuentran excluidos de la lista de prioridad para el despacho de GNV, la cual está reservada para el transporte masivo como el Metropolitano y los corredores. La razón es que el parque automotor de taxis es mayoritariamente dual, lo que les permite operar con gasolina mientras dure la escasez.

Sobre esta restricción, el ministro de Transportes, Aldo Prieto, señaló lo siguiente: “Apelamos a su comprensión para que puedan hacer uso del combustible alternativo”, enfatizando que el gas sobrante debe garantizar la movilidad de miles de ciudadanos en buses de gran capacidad, según informa el diario La República.

VÍDEO RECOMENDADO: