Contra todo pronóstico y sorprendiendo a sus miles de fans, el famoso y aclamado Grupo 5 confirmó que brindará un concierto en donde celebrarán a los grande sus 50 años de trayectoria musical ante miles de peruanos. ¿Qué es lo que se sabe sobre el concierto que ofrecerá la agrupación antes de Navidad? En esta nota te contamos los detalles que debes conocer.

QUÉ SE SABE SOBRE EL CONCIERTO QUE OFRECERÁ EL GRUPO 5 ANTES DE NAVIDAD

“Estamos preparando estos 50 años con mucha responsabilidad, con mucho cariño y entusiasmo, como siempre lo intentamos hacer. No es fácil lograr este objetivo, estamos trabajando mucho... Antes de Navidad estaremos anunciando más detalles de la presentación”, comentó Elmer Yaipén a través de un video que rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

En el corto publicado en la red social TikTok, los conocidos miembros de la banda dieron más pistas de lo que será su show.

“Será un regalo de Navidad para todos los fanáticos del Grupo 5″, comentó Christian Yaipén.

“Así es, será el regalo de Navidad de todos los hinchas del Grupo 5. Están regalones”, dijo el entrenador de “La voz generaciones”.

La famosa orquesta de cumbia tiene un amplio repertorio de éxitos como: “La culebrítica”, “Motor y motivo”, “Apostemos que me caso”, “El ritmo de mi corazón”, “Alimaña”, entre otros temas más, que esperan tocar en una próxima presentación.

Este gran anuncio se da después de que los intérpretes de ‘El ritmo de mi corazón’ quedaran sorprendidos por la acogida que tuvieron en Lima luego de ofrecer tres presentaciones en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, pues todas lograron ‘sold out’ en tiempo récord.

POR TERCER AÑO CONSECUTIVO, GRUPO 5 CONVIERTIÓ EN LA BANDA DE CUMBIA PERUANA MÁS ESCUCHADA EN SPOTIFY

El más reciente ranking de la popular plataforma reafirmó una vez más lo que muchos esperaban: Grupo 5 alcanzó unas cifras increíbles en el 2022 y se convirtió en la banda de cumbia peruana más escuchada de Spotify. Este récord continúa lo obtenido por la banda en el 2020 y 2021, años en los que también fueron los más oídos.

QUÉ ES EL GRUPO 5

El Grupo 5 es una banda peruana de cumbia y merengue formada en 1973 en Monsefú, Chiclayo. Sus líderes, actualmente, son los hermanos Yaipén Quesquén: Elmer, Andy y Christian, hijos de Elmer Yaipén Uypán, cofundador junto a su hermano Víctor.

A causa de la obtención de diversos premios y otros varios discos de oro por sus producciones discográficas, el Grupo 5 es considerado como el Grupo de Oro del Perú. Es una de las orquestas que influenció la cumbia peruana norteña a finales de los años 1990, junto a Agua Marina y Armonía 10.

En 2020, la revista estadounidense Billboard lo incluyó en su lista «15 Peruvian Artists to Have on Your Radar» («15 artistas peruanos para tener en tu radar»), y lo calificó como «uno de los grupos de cumbia más populares del Perú».