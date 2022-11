El Mundial Qatar 2022 todavía no comenzó y ya nos entrega sorpresas, aunque no precisamente relacionadas a lo futbolístico. Shakira, quien iba a ser una de las artistas estelares en la esperada inauguración del torneo, finalmente no estará, según el diario español El Mundo.

¿Por qué no estará Shakira en la inauguración del Mundial Qatar 2022?

Si bien habría confirmado su presencia en primera instancia, finalmente la sudamericana declinó en su decisión de cantar en la apertura de la prestigiosa competencia de fútbol. El principal motivo se debe a las críticas que ha recibido en los últimos días.

Todavía no se hizo oficial la ausencia de la colombiana en esta ceremonia, sin embargo, desde su entorno confirman que ella se mantendrá firme en lo decidido y no habrá cambios de último momento.

De esta manera, sus fans no podrán darse el lujo de escucharla en la previa del Qatar vs. Ecuador, duelo que abrirá este domingo la Copa del Mundo. Cabe recordar que Shakira ya formó parte de este tipo de ceremonias mundialistas.

¿Qué otra artista tampoco estará en la inauguración del Mundial Qatar 2022?

Shakira no es la única cantante que expresa su negación a brindar un show musical en Qatar, pues Dua Lipa tampoco estaría presente en la inauguración. Por lo tanto, es una incógnita quiénes serán las artistas que las reemplacen.

¿Cuál es la razón por la que los artistas no desean cantar en la inauguración del Mundial Qatar 2022?

La razón principal por la que varios músicos se niegan a cantar en Qatar es que un país conocido por no defender los derechos LGTBI, y a esto se le suma que es duramente criticado por sus ataques a los derechos humanos.