Hace tan solo unos meses Diego Bertie conversaba con Somos sobre el relanzamiento de su carrera como músico a los 54 años. Una serie de espectáculos en Lima y en provincia buscaban reconectarlo con un público que había esperado más de una década para volver a verlo en vivo. Lamentablemente, el pasado 5 de agosto, el actor y cantante falleció.

El artista fue encontrado sin vida, tras caer desde el piso 14 de su edificio, ubicado en el distrito de Miraflores. En comunicación con América Televisión, su representante, Carlos Sánchez de la Puente, confirmó que el artista se encontraba aislado en su domicilio por síntomas del COVID-19, motivo por el cual había cancelado las presentaciones de su show musical, “Los buenos tiempos”.

Ahora bien, recordando al querido artista, en mayo pasado Bertie fue portada de la revista Somos a propósito de su retorno a los escenarios. Dicho encuentro terminó convirtiéndose en una conversación muy sincera sobre su rol en el mundo del espectáculo actual, además de comentar sobre sus sueños, anhelos y pendientes.

“Reconstruí mi memoria y, por ende, mi identidad. Siento que me hizo estar mucho más atento a quién quiero ser, qué soy, qué voz tengo”, señaló respecto a su regreso al ámbito musical. “Soy como una esponja, absorbo todo lo que veo, lo que pasa. Eso lo proceso y lo transformo en una canción, en una performance.”

Cuando se le consultó sobre qué le motivó a volver a la música, Bertie dijo: “Vengo trabajando con la música desde hace un buen tiempo, en distintos aspectos. La música me buscó de nuevo en la pandemia, cuando más vulnerable me sentía, más encerrado. Se abrió una compuerta que pensé que no se iba a abrir jamás.”

Por otro lado, a Diego Bertie ya no le gustaba tanto el concepto de galán. Prefería actor; o, más recientemente como artista: “Siento que esa es mi forma de vivir. Estoy cantando para sobrevivir, como un ejercicio de vida.”

Respecto a las posibles críticas de su regreso a los escenarios, Bertie fue contundente en su momento: “A lo mejor habrá gente que diga “ese loco qué va a relanzar su carrera como cantante a los 54 años”, pero este es mi destino. He pasado por mucho para llegar a esto. Ahora puedo expresar una serie de cosas justamente porque la vida me ha llevado a este lugar. No hay una canción en el espectáculo que no tenga que ver conmigo.”

Finalmente, destacó que su vida cotidiana estaba rodeada de música: “Mi casa se ha abierto a la música. Viene gente, tocamos, ensayamos. Y se respira arte acá.”