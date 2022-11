Qué tiene que ver Lina Tejeiro con la viralización de la palabra “rímel”?

En las redes sociales, estos últimos días se ha convertido en viral que la mayoría de mujeres compartan historias tratándose sobre el rímel de pestañas se les secó, se dañó o simplemente lo cambiaron por otro.

Y es que, esta gracia causó algunas dudas en los internautas que no entendieron bien de lo que estaba pasando. Sin embargo, este cuenta con un mensaje oculto y no se trata sobre el maquillaje.

¿POR QUÉ SE HIZO TENDENCIA LA PALABRA “RÍMEL” EN LAS REDES SOCIALES?

En las redes sociales, principalmente en TikTok son usuales los consejos para la escuela, creadores de contenido, bailes y retos, pero a su vez se encuentran experiencias que miles de usuarios comparten. A finales de octubre y comienzos de noviembre se empezaron a viralizar expresiones como “Antes de fichar un jugador en un equipo, revisa por qué salió de su anterior club...No estoy hablando de fútbol”. Lo cual cuenta con un significado oculto, es decir, “antes de comenzar a andar con una persona, checa cómo terminó su última relación”.

De tal modo, la usuaria de TikTok @pamcontomatito realizó una publicación contando su experiencia sobre cómo “no podía deshacerse de su rímel”, es decir, de cómo no podía salir de una relación en la que las cosas no marchaban bien. A pesar de tener más de 800 mil “likes” en esta plataforma, su frase fue más allá y llegó a Twitter donde se siguieron las analogías de las parejas con el maquillaje.

“Dicen que cuando el rímel se pone seco y raro hay que tirarlo. ¿Pero, cómo hago? Dependo de mi rímel a pesar de su estado. Fue el primero que mejor resaltó mis pestañas y con el que cada día me sentía más afortunada de tenerlo. Yo me entregué completamente a él y me aferré a la idea de que era el rímel perfecto para mí. Incluso mi madre lo conoció y notó lo lindo que era, pero con el tiempo se deterioró y se puso raro… “, dice el poema que contó la usuaria.

LOS USUARIOS EN REDES SOCIALES SE PRONUNCIARON

Varios usuarios de TikTok y Twitter empezaron a comentar sobre sus experiencias de relaciones amorosas tras escuchar la analogía del rímel. Inclusive, la famosa actriz Lina Tejeiro no dejó pasar la oportunidad para contar de su exrelación con el cantante Juan Duque.

Como era de esperarse, esta curioso hecho se prestó para que algunas personas hicieran memes sobre el tema. A su vez, unos cuantos hombres se unieron al trend y compararon a las mujeres con las gorras. Sin embargo, la tendencia del rímel es la que mayor relevancia tiene entre los usuarios.