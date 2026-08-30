Actualmente, en Perú, diversos distritos de Lima y otras regiones experimentan altas temperaturas con presencia de humedad, lloviznas y fuertes vientos debido a la presencia del Fenómeno El Niño. Esto ha provocado que pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes estén expuestos a afecciones respiratorias debido al cambio de clima constante. En ese sentido, como parte de los trabajos de prevención que se realizan en diversas zonas del país, la empresa concesionaria Lima Expresa informó sobre las labores de descolmatación que se vienen ejecutando en un tramo del río Rímac, así como el plan de activación para la evacuación ante la llegada de su fase de mayor intensidad de este fenómeno climático. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁLES SON LOS TRABAJOS DE PREVENCIÓN EN EL RÍO RÍMAC ANTE LA LLEGADA DEL FENÓMENO EL NIÑO?

En entrevista para Canal N, la directora de Operaciones de Lima Expresa, Guina Ayora, informó que se han ejecutado trabajos de prevención en el río Rímac, específicamente en un tramo de 1.8 kilómetros del cauce comprendido entre los puentes Huánuco y Santa Rosa. Así, con una inversión de S/1.8 millones, la especialista indicó que se optó por adelantar las labores para retirar sedimentos y piedras acumulados en el cauce y reducir así el riesgo de desbordes que podrían afectar la Vía de Evitamiento y la Línea Amarilla.

Otras de las medidas es el monitoreo de la corriente de agua mediante un sistema instalado en el puente Lomas, que mide el agua proveniente de Huampaní y permite generar alertas ante posibles incrementos. De esta manera, la titular de Lima Expresa señaló que San Juan de Lurigancho, Caja de Agua y El Agustino son zonas que podrían presentar mayor vulnerabilidad ante una eventual crecida del río.

“La descolmatación va a acabar ahora hacia el 20 de octubre. Sin embargo, lo que estamos haciendo es de manera coordinada con la municipalidad, que ayer nos reunimos con el área de gestión de riesgos justo en el río. Ellos están previendo hacer la limpieza, aguas hacia abajo, yéndose más hacia el Callao, hasta donde llega el límite de su gestión”, explicó Ayora.

¿CÓMO SERÁ EL VERANO 2027 EN LIMA, SEGÚN SENAMHI?

Ante la llegada del Fenómeno El Niño, el especialista del Senamhi, Nelson Quispe, explicó que los peruanos podrían enfrentar altas temperaturas durante el verano de 2027, en un escenario que podría superar los registros de 1998. Por ello, basándose en los estudios de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), que advierte una probabilidad superior al 90 % de que El Niño alcance una intensidad muy fuerte durante el 2026-2027, el especialista sostuvo que en febrero próximo podrían registrarse temperaturas entre los 32 °C y 33 °C, además de una sensación térmica de 38 °C.

Según el Senamhi, los distritos de Ate, Santa Anita, La Molina y San Juan de Lurigancho podrían registrar una fuerte ola de calor tanto en el día como en la noche en Lima, con picos superiores a los 35 °C. En cambio, las zonas costeras presentarían valores más moderados debido al efecto regulador del mar. “Se espera que en febrero especialmente, y como consecuencia de El Niño, se registren temperaturas que superen el valor de 1998. Cuando hay calor, el ambiente se estanca, la humedad está allí. Se necesita reciclar el aire abriendo las ventanas, poniendo un ventilador, pero con las ventanas abiertas para que el aire fluya”, explicó Quispe, conforme comparte El Peruano.