Por Redacción EC

Actualmente, en Perú, diversos distritos de Lima y otras regiones experimentan altas temperaturas con presencia de humedad, lloviznas y fuertes vientos debido a la presencia del Fenómeno El Niño. Esto ha provocado que pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes estén expuestos a afecciones respiratorias debido al cambio de clima constante. En ese sentido, como parte de los trabajos de prevención que se realizan en diversas zonas del país, la empresa concesionaria Lima Expresa informó sobre las labores de descolmatación que se vienen ejecutando en un tramo del río Rímac, así como el plan de activación para la evacuación ante la llegada de su fase de mayor intensidad de este fenómeno climático. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.