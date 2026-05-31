En la actualidad, la psicología es importante para comprender el comportamiento de las personas, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden analizar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. Esto resulta clave para mejorar la convivencia, resolver conflictos y promover el bienestar emocional. Además, contribuye al desarrollo de herramientas para enfrentar problemas como el estrés, la ansiedad o la depresión, y se aplica en diversos ámbitos, como la educación, la salud, el trabajo y el deporte. Así, en esta oportunidad, esta disciplina académica analizó el perfil emocional de las personas nacidas entre 1945 y 1965, así como la manera en que este ha evolucionado y se ha desarrollado a lo largo de los años. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DICE LA PSICOLOGÍA SOBRE LAS PERSONAS QUE NACIERON ENTRE 1945 Y 1965?

A lo largo de los años, los adultos mayores no solo han experimentado transformaciones drásticas en sus vidas como, por ejemplo, la jubilación, afecciones de salud, cambios en la apariencia física, entre otros, sino también han vivido experiencias emocionales más positivas desde el punto de vista psicológico. Y es que, de acuerdo con una investigación publicada en Current Directions in Psychological Science, determinó que las personas mayores tienden a manejar mejor sus emociones y mantener un mayor bienestar afectivo frente a los más jóvenes.

Qué ventaja psicológica tienen las personas nacidas entre 1945 y 1965, según expertos. Foto: Psiquiatría.com

Es decir, gracias a que con el tiempo desarrollan una mayor capacidad para priorizar vínculos significativos, evitar conflictos innecesarios y enfrentar de forma más selectiva las situaciones complejas. Por ello, las personas nacidas entre 1945 y 1965 crecieron en una época de profundas transformaciones sociales, económicas y tecnológicas, un contexto que podría haber contribuido a fortalecer su capacidad de adaptación. De hecho, expertos sostienen que esta generación desarrolló desde edades tempranas habilidades para asumir responsabilidades y enfrentar problemas con recursos limitados, conforme comparte Los Andes.

¿CUÁL ES EL PRINCIPAL PROBLEMA DE LOS JUBILADOS, SEGÚN LA PSICOLOGÍA?

En un contexto en el que las personas ingresan a una nueva etapa de sus vidas debido a la jubilación, muchas de ellas afrontan diversas dificultades por el cambio en su rutina, lo que ha representado un gran desafío. Es así que, de acuerdo con la plataforma VegOut Magazine, compartido por Clarín, la psicología comienza a identificar ciertas dificultades mucho más profunda y menos evidente. Es decir, los adultos mayores deben aprender a vivir sin producir constantemente, ya que muchos asocian esta etapa con una menor sensación de dirección o propósito en la vida.

Por lo general, esto puede manifestarse de distintas formas: el tiempo libre deja de percibirse como descanso y se vuelve incómodo, se rompe la asociación entre hacer y valer, la productividad deja de ser el eje organizador y el descanso adquiere un nuevo significado, entre otros cambios. Sin embargo, el estudio señala que esta etapa no se presenta de inmediato, por lo que advierten que el problema de fondo no radica en la falta de actividades, sino en la dificultad de reconocerse a uno mismo cuando ya no existe nada que demostrar en la vida, conforme comparte Clarín.