Por Redacción EC

En la actualidad, la psicología es importante para comprender el comportamiento de las personas, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden analizar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. Esto resulta clave para mejorar la convivencia, resolver conflictos y promover el bienestar emocional. Además, contribuye al desarrollo de herramientas para enfrentar problemas como el estrés, la ansiedad o la depresión, y se aplica en diversos ámbitos, como la educación, la salud, el trabajo y el deporte. Así, en esta oportunidad, esta disciplina académica analizó el perfil emocional de las personas nacidas entre 1945 y 1965, así como la manera en que este ha evolucionado y se ha desarrollado a lo largo de los años. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.