Agosto 2026 es uno de los meses más esperados por muchas personas en el mundo debido a que se celebra el Día del Niño. Esta efeméride representa una gran importancia para miles de familias, ya que rinde homenaje a los pequeños de la casa, considerados el futuro de la sociedad. En ese contexto, durante este día suele celebrarse con diversas actividades y eventos especiales en su honor, así como se les brinda emotivos regalos. Por ello, acudir al cine se presenta como una buena alternativa para salir de la rutina y disfrutar no solo de las tradicionales canchitas, dulces y gaseosas, sino también de sus películas favoritas. Entre las opciones existen tres producciones que han generado récords históricos en la taquilla mundial. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ PELÍCULAS VER EN EL CINE POR EL DÍA DEL NIÑO 2026?

Como ocurre cada año, el Día del Niño se conmemora en Perú y otros países del mundo durante el tercer domingo de agosto. Este 2026, la celebración tendrá lugar el domingo 16 de agosto y muchas familias aprovecharán la efeméride para salir a diversos establecimientos. Entre las alternativas destaca el cine, especialmente por el estreno de tres películas que han logrado una gran recaudación a nivel mundial, convirtiéndose en una atractiva opción para disfrutar este fin de semana. A continuación, te presentamos, compartido por La Nación, las tres opciones diferentes para escoger en cartelera:

PAW Patrol - La Dino Película : Los cachorros de PAW Patrol llegan a una misteriosa isla habitada por dinosaurios tras una tormenta. Con la ayuda de Rex, deberán detener los planes del alcalde Humdinger, cuya actividad minera despierta un volcán que amenaza a toda la isla.

: Los cachorros de PAW Patrol llegan a una misteriosa isla habitada por dinosaurios tras una tormenta. Con la ayuda de Rex, deberán detener los planes del alcalde Humdinger, cuya actividad minera despierta un volcán que amenaza a toda la isla. Toy Story 5 : Estos juguetes regresan con una nueva aventura centrada en el vínculo de los niños con la tecnología. Bonnie, ahora de ocho años, se obsesiona con un nuevo dispositivo y deja de lado a sus juguetes, por lo que Jessie recurre a Woody y Buzz para ayudarla a recuperar el interés.

: Estos juguetes regresan con una nueva aventura centrada en el vínculo de los niños con la tecnología. Bonnie, ahora de ocho años, se obsesiona con un nuevo dispositivo y deja de lado a sus juguetes, por lo que Jessie recurre a Woody y Buzz para ayudarla a recuperar el interés. Spider Man - Un nuevo día: Esta nueva película, protagonizada por Tom Holland, retoma la historia de Peter Parker tras perder sus vínculos más importantes. Mientras intenta reconstruir su vida, el héroe enfrenta una nueva amenaza que provoca comportamientos extraños y confusión entre las personas.

CELEBRACIÓN POR EL DÍA DEL NIÑO EN EL PERÚ

Como es usual todos los años, en Perú y en varios países del mundo, el Día del Niño se lleva a cabo cada tercer domingo de agosto, es decir, esta celebración caerá el 16 de agosto este 2026, mientras que, el Día del Niño Peruano se festeja oficialmente el segundo domingo de abril. Durante esta fecha, miles de familias peruanas buscan la manera de consentir a los más pequeños de la casa, por lo que buscan engreírlos llevándolos al parque, a los juego de diversiones, al cine o simplemente realizando actividades que a ellos más les gusta. Así también, es una ocasión especial que busca visibilizar la importancia de la infancia y garantizar que los menores accedan a una vida digna, con educación, salud y protección.

Por otro lado, en cuanto a su conmemoración tiene origen en la década de 1920, cuando varios países comenzaron a establecer un día dedicado a los niños. No obstante, fue en 1959 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño, y en 1989 se firmó la Convención sobre los Derechos del Niño, marcando un hito fundamental en la defensa de sus garantías fundamentales. Desde aquel fecha, el Día Mundial del Niño se celebra cada año a nivel internacional como una oportunidad para promover políticas y acciones que aseguren su desarrollo integral y pleno.