Por Manuel Gomez

Hace más de un año, Robert Prevost, bajo el nombre de papa León XIV, fue elegido tras un cónclave de aproximadamente dos días en la Capilla Sixtina. Su elección generó gran expectativa entre los fieles, especialmente en Perú, donde desarrolló gran parte de su trayectoria religiosa. Así, luego de que el Vaticano confirmara la agenda oficial del viaje del Sumo Pontífice que realizará en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, diversas instituciones y agrupaciones ya vienen organizándose para recibirlo de la mejor manera. En ese sentido, se presentó el lema y el logo que acompañarán al papa de corazón peruano durante su visita al país, representado por cinco santos peruanos que busca fortalecer la fe y la unidad de los peruanos con motivo de su llegada. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.