Hace más de un año, Robert Prevost, bajo el nombre de papa León XIV, fue elegido tras un cónclave de aproximadamente dos días en la Capilla Sixtina. Su elección generó gran expectativa entre los fieles, especialmente en Perú, donde desarrolló gran parte de su trayectoria religiosa. Así, luego de que el Vaticano confirmara la agenda oficial del viaje del Sumo Pontífice que realizará en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, diversas instituciones y agrupaciones ya vienen organizándose para recibirlo de la mejor manera. En ese sentido, se presentó el lema y el logo que acompañarán al papa de corazón peruano durante su visita al país, representado por cinco santos peruanos que busca fortalecer la fe y la unidad de los peruanos con motivo de su llegada. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ SANTOS PERUANOS APARECEN EN EL LOGO OFICIAL DE LA VISITA DEL PAPA LEÓN XIV AL PERÚ?

Este lunes 21 de septiembre, el Vaticano presentó oficialmente la agenda del papa León XIV durante su visita al Perú (Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa), programada del 11 al 16 de noviembre. Sin embargo, una de las imágenes que más llamó la atención de los fieles católicos fue el logo que lleva el lema “Abramos el corazón”. Este diseño, enmarcado por un corazón, está representado por cinco santos peruanos, acompañados por el Sumo Pontífice, una paloma blanca y el mapa del Perú. Así, de acuerdo con la Santa Sede, el lema invita a la población a abrir el corazón a Dios para renovar la fe; al prójimo, para fortalecer la fraternidad; y a la misión, para anunciar el Evangelio y promover la paz en el mundo. A continuación, te presentamos, compartido por Infobae, los santos que aparecen en el logotipo oficial:

Santo Toribio de Mogrovejo : Nacido en España en 1538, fue arzobispo de Lima y destacó por sus visitas pastorales, la convocatoria de sínodos y la promoción de catecismos en quechua y aimara. Murió en 1606 durante una visita pastoral en el norte del país.

: Nacido en España en 1538, fue arzobispo de Lima y destacó por sus visitas pastorales, la convocatoria de sínodos y la promoción de catecismos en quechua y aimara. Murió en 1606 durante una visita pastoral en el norte del país. San Francisco Solano : Este santo destacó por su labor misionera y de predicación en Sudamérica. Nacido en España en 1549, llegó a América a fines del siglo XVI y desarrolló misiones en territorios de Argentina, Paraguay y Bolivia antes de establecerse en Lima.

: Este santo destacó por su labor misionera y de predicación en Sudamérica. Nacido en España en 1549, llegó a América a fines del siglo XVI y desarrolló misiones en territorios de Argentina, Paraguay y Bolivia antes de establecerse en Lima. Santa Rosa de Lima : Dedicó su vida a la oración y ayuda a los más necesitados. Nacida en Lima en 1586, murió en 1617 y fue canonizada en 1671 como la primera santa nacida en América reconocida por la Iglesia católica.

: Dedicó su vida a la oración y ayuda a los más necesitados. Nacida en Lima en 1586, murió en 1617 y fue canonizada en 1671 como la primera santa nacida en América reconocida por la Iglesia católica. San Juan Macías : Este santo simboliza su labor de ayuda a los más necesitados. Nacido en España en 1585, llegó joven al Perú e ingresó a la orden dominica en Lima, donde atendió a enfermos, peregrinos y personas pobres.

: Este santo simboliza su labor de ayuda a los más necesitados. Nacido en España en 1585, llegó joven al Perú e ingresó a la orden dominica en Lima, donde atendió a enfermos, peregrinos y personas pobres. San Martín de Porres: Destacó por su atención a enfermos y personas pobres. Hijo de un español y una mujer afrodescendiente panameña, ingresó al convento de Santo Domingo como donado y luego como hermano religioso.

¿CÓMO SERÁ LA ESTATUA EN HONOR AL PAPA LEÓN XIV EN EL CALLAO?

En medio de las celebraciones y preparativos para llegada del papa León XIV al Perú, la Municipalidad Provincial del Callao anunció con mucho entusiasmo que se instalará una estatua en honor al Sumo Pontífice en el futuro Parque del Niño “Gaelito”, un espacio que será construido en la salida de la Costa Verde hacia Chucuito. Entre las principales características de este monumento destaca una estructura metálica de 12 metros de altura, con acabado tipo mármol, instalada sobre un pedestal de 2 metros. Así, debido a su ubicación frente al mar y condiciones climáticas, la obra estará diseñada para soportar vientos de hasta 120 km/h.

Esta atractiva obra, que estará a cargo de los escultores Deyvi Wong Arana y Rafael Gutiérrez Quispe, será posible gracias a la donación de Caja Huancayo y a la aprobación del Consejo de Regidores. En tanto, las autoridades locales anunciaron que está prevista para que se finalice la escultura durante la visita del papa; es decir, entre el 11 al 16 de noviembre de 2026, conforme comparte Andina. “Esta obra será un motivo de orgullo para todos los chalacos y un nuevo espacio para encontrarnos como comunidad. El Parque del Niño ‘Gaelito’ sea un lugar que transmita fe, esperanza y unión, y que esta escultura se convierta en un símbolo que acompañe a las familias”, dijo César Pérez, alcalde provincial.