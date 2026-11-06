Cada Navidad se repite la misma escena en las tiendas y bajo el árbol: el perfume sigue siendo uno de los regalos más buscados. Hay quien pide la fragancia que vio mil veces en la televisión o en las revistas, y quien se aferra a la de toda la vida, esa que ya se confunde con su propia identidad. Mujeres y hombres desfilan por los pasillos buscando entre notas florales, cítricas y amaderadas el aroma que parece hecho a su medida.

Sin embargo, detrás de la ilusión del estreno acecha un temor conocido: salir de casa envuelto en una estela deliciosa y descubrir, apenas unas horas después, que ha desaparecido sin dejar rastro. Para entender por qué ocurre y cómo evitarlo, hemos recurrido a Rosa Roselló, directora de formación de Druni, quien sostiene que la respuesta no está en el azar, sino en detalles que casi nadie tiene en cuenta al rociarse.

Este es el truco que muchas personas desconocían por lo que el perfume se pierde en poco tiempo

El secreto mejor guardado, según la experta, no está en el frasco sino en el reloj. Roselló afirma que en un instante preciso en el que la fragancia se queda mucho más tiempo sobre la piel es justo al salir de la ducha, mientras se extiende la crema hidratante por el cuerpo. Ese es el momento. La especialista explica que el perfume no se agarra bien a una piel seca, y que sus moléculas aromáticas se unen con mayor firmeza cuando encuentran una superficie hidratada.

El resultado, asegura, es una sensación de duración claramente superior. Es decir, el ritual comienza antes de abrir el frasco: con el vapor aún flotando en el baño y la piel recién cuidada, la fragancia encuentra el terreno ideal para quedarse. Un gesto sencillo, casi doméstico, que transforma el resultado sin costar un euro más.

La concentración y la composición son los dos pilares para que dure más tiempo el perfume

Antes de llegar a ese gesto, sin embargo, hay que mirar lo que se compra. Roselló explica que la longevidad de un perfume descansa sobre dos pilares: la concentración y la composición. Cuanto más concentrada está la esencia, más tiempo resiste. Por eso, un eau de parfum, con una concentración de entre el 10 y el 15 por ciento, suele superar a un eau de toilette, que ronda el 8 o 10 por ciento, y mucho más a una eau de cologne, que apenas llega al 5.

Asimismo, la experta aconseja revisar este dato en la etiqueta antes de decidirse. Las notas también cuentan su propia historia: las frescas, como los cítricos o las florales, están hechas de moléculas ligeras que se esfuman con rapidez, mientras que la vainilla o el ámbar, más densas y menos volátiles, se aferran durante horas a la piel.

El perfume debe concentrarse en los lugares concretos del cuerpo como cuello, orejas y pecho

La manera de aplicarlo, añade la especialista, completa la ecuación, y ofrece hasta cinco trucos para ponerlos en práctica desde hoy. El primero consiste en elegir puntos estratégicos, aquellos donde el cuerpo emite más calor y la fragancia se difunde mejor. Además, Roselló recomienda pulverizar a una distancia de entre diez y veinte centímetros de la piel y concentrarse en lugares concretos: el cuello, la base de las orejas, justo en la línea del cabello, el pecho, las muñecas o la parte interna de los codos. No se trata, por tanto, de bañarse en colonia ni de disparar a ciegas, sino de ubicar cada pulverización donde el calor natural del cuerpo ayudará a liberar el aroma de forma pausada y duradera a lo largo de la jornada.

También para que el aroma aguante más horas pulverizar y dejar que la fragancia se asiente sola

Entre los errores más extendidos, la experta señala uno que casi todos hemos cometido: rociar las muñecas y frotarlas una contra otra. Parece inofensivo, pero la fricción calienta la piel y altera el desarrollo natural del perfume, afectando tanto a las notas de salida como a las de corazón e incluso a las de fondo. La recomendación es tan simple como contraintuitiva: pulverizar y dejar que la fragancia se asiente sola. Para quien desee que el aroma aguante más horas, Roselló propone además reforzarlo con la crema hidratante, la loción corporal o el desodorante de la misma línea olfativa, de modo que todo hable el mismo idioma. Y si se quiere llevar la fragancia en el pelo, aconseja una bruma capilar específica, menos concentrada, y no perfume directo, que podría resecar y dañar la melena.

En el caso de las prendas se debe colocar un disco perfumado en cajones y armarios

El último consejo de la experta se aleja de la piel y se adentra en el vestidor. Perfumar con sutileza la ropa, e incluso el armario, ayuda a que el aroma perdure también en las prendas. Sin embargo, advierte de que no se debe rociar «a lo loco», sobre todo en tejidos delicados como la seda o el satén, que pueden mancharse con facilidad.

Además, para quienes prefieren evitar riesgos, propone una alternativa más amable: colocar un disco perfumado en cajones y armarios, de modo que la ropa se impregne poco a poco y sin sobresaltos. Así, entre una piel hidratada, unas pulverizaciones bien situadas y un armario con memoria olfativa, la fragancia deja de ser un destello fugaz de la mañana para convertirse en una compañía que acompaña durante todo el día.

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