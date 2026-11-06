Por Christian Gambini

Cada Navidad se repite la misma escena en las tiendas y bajo el árbol: el perfume sigue siendo uno de los regalos más buscados. Hay quien pide la fragancia que vio mil veces en la televisión o en las revistas, y quien se aferra a la de toda la vida, esa que ya se confunde con su propia identidad. Mujeres y hombres desfilan por los pasillos buscando entre notas florales, cítricas y amaderadas el aroma que parece hecho a su medida.

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