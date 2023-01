Durante la primera ronda del Australia Open, Rafael Nadal vivió un momento poco convencional en su partido contra el inglés Jack Draper: sufrió la ‘desaparición’ de su raqueta. Pese a esto, Nadal logró ganar el duelo y convirtió el suceso en sólo una anécdota.

Todo ocurrió en el primer set del partido, cuando hubo un pequeño descanso para que los jugadores se refrescaran. Fue en este momento en el que Nadal decidió cambiar su raqueta para continuar con lo que quedaba del juego; sin embargo, se llevó con la sorpresa de no encontrarla entre sus pertenencias.

En las imágenes difundidas en redes sociales se puede ver como el español busca con desesperación su instrumento. Revisa por encima y debajo de su asiento, pero no encuentra nada.

Tal y como informa RPP, con el apuro de tener que reanudar rápidamente el juego, el tenista le comentó entre risas al juez del cotejo de lo sucedido, por lo que comenzaron a hacer las comunicaciones respectivas para tratar de averiguar qué había pasado.

Tras unos minutos de búsqueda, Nadal recordó que había pedido encordar su raqueta, pero se habían llevado la incorrecta. “El recogepelotas se ha llevado mi raqueta”, expresó el tenista.

¿Qué pasó Rafa? ¿Perdiste la raqueta? 😂🤣 Sin lugar a dudas, el momento más gracioso e insólito en la primera jornada del #AustralianOpen. @rafaelnadal pic.twitter.com/HY7sf5X6wU — ESPN Tenis (@ESPNtenis) January 16, 2023

Posteriormente, al final del partido, Nadal explicó en una entrevista lo sucedido: “El recogebolas se había llevado mi raqueta. Soy muy meticuloso con la raqueta con la que juego y esta vez me he despistado y he puesto para encordar la que no era”.

¿CÓMO ACABÓ EL PARTIDO?

Rafael Nadal debutó con una victoria en el Australian Open tras ganar al inglés Jack Draper por 7-5, 2-6, 6-4 y 6-1 en un partido de tres horas y cuarenta minutos.

Sin embargo, el español no duraría mucho tiempo en el torneo, pues cayó en la segunda ronda ante el estadounidense Mackenzie McDonald (6-4, 6-4, 7-5) en un partido que terminó claramente lastimado.