Reimond Manco ya no juega por ningún club de la Primera División del fútbol peruano, sin embargo, el exAlianza Lima sigue dando que hablar. En los últimos días, ante la sorpresa del aficionado nacional, se confirmó que el todavía futbolista continuará su carrera en el Ecosem de Cerro de Pasco, cuadro que actualmente juega la Copa Perú. Sin embargo, el deportista pidió un trato especial de parte de dicho equipo. A continuación, te contamos todos los detalles.

Cómo es el vínculo que tienen Reimond Manco y Ecosem

Resulta que Manco no jugará todos los partidos del Ecosem ni vivirá en Cerro de Pasco. Además, tal como lo dijo él mismo, no va a formar parte de los entrenamientos del club. Todo esto se estipula en la carta de compromiso que firmó Reimond.

“Para empezar, para Copa Perú no se necesita firmar contrato, se necesita una carta de compromiso. Nosotros tenemos un acuerdo de yo apoyarlos en algunos partidos, eso es cierto, es verdad, pero no voy a vivir en Pasco, para que la gente no se genere una ilusión de algo que no se va a dar, pero en los juegos que yo pueda apoyarlos de local, encantado. Hay un acuerdo, una carta de compromiso, pero de vivir y entrenar no, tengo muchos pendientes que no puedo dejar pasar, pero la directiva y yo hemos llegado a un acuerdo. Estoy bien físicamente”, declaró Manco para el presentador Ángel Mallma, quien conduce un programa local.

¿Reimond Manco jugará en Ecosem sin entrenar? El técnico Erick Torres se negó ante este pedido y dijo esto

Dichas declaraciones de Manco han generado polémica y diferentes opiniones entre los cibernautas, quienes se han visto sorprendidos con el tipo de arreglo que tiene Manco con el Ecosem. Sin embargo, quien no se quedó callado fue Erick Torres, técnico del equipo.

“Acá va a jugar el que entrena, nada más. Así de sencillo”, comentó el estratega sobre Manco para diversos medios de Cerro de Pasco. El exvolante de Cristal dijo que ya había dejado en claro su posición: “Ya pertenece (a Ecosem), está inscrito, tiene carnet, todo, pero tiene que venir a vivir con sus compañeros”.

Cómo fue oficializado Reimond Manco como nuevo jugador del Ecosem

El exseleccionado nacional se encontraba sin jugar en Primera División. No obstante, ‘Rei’ defenderá ahora la camiseta del Ecosem Pasco, club que juega la Copa Perú. Este fichaje fue oficializado por Frank Orbezo, presidente de la institución.

“Reimond Manco está con nosotros. Confirmado al 100%”, dijo Orbezo a Radio Studio Pasco. De esta manera, Manco volverá a tener una experiencia en un equipo de provincia. Ya lo hizo antes en clubes como Juan Aurich, Deportivo Binacional, Real Garcilaso, entre otros.

¿Qué hace actualmente Reimond Manco?

En los últimos meses, Manco está conduciendo un conocido programa deportivo en YouTube. En dicho espacio, Reimond opina sobre los encuentros que se juegan en la Liga 1. Además, se encarga de entrevistar a diversos personajes, entre los que se encuentran futbolistas, exfutbolistas del torneo local y selección peruana.

En los últimos meses, Manco está conduciendo un conocido programa deportivo en YouTube. En dicho espacio, Reimond opina sobre los encuentros que se juegan en la Liga 1. Además, se encarga de entrevistar a diversos personajes, entre los que se encuentran futbolistas, exfutbolistas del torneo local y selección peruana.

