Han pasado casi siete meses desde que se detectó el primer caso del nuevo coronavirus en Wuhan (China) y, durante todo ese tiempo, no han sido pocos los nombres de los medicamentos propuestos por diversos países como alternativas para tratar la enfermedad de la Covid-19, declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en febrero.

Ivermectina, Hidroxicloroquina y Dexametasona, entre otros, son los fármacos candidatos para convertirse en el tratamiento más eficaz contra el virus, e incluso algunos de ellos son actualmente utilizados por diferentes países – entre ellos Perú - para tratar a los pacientes.

Sin embargo, el medicamento que parece gozar de más aceptación para el tratamiento de la Covid-19 es el Remdesivir, sobre todo después de que Estados Unidos autorizara en mayo su uso de emergencia en pacientes afectados por esa enfermedad.

Hace unos días, la Agencia Europea de Medicamentos recomendó aprobar condicionalmente el tratamiento con Remdesivir en todo el continente, semanas después de una revisión rápida.

¿Qué se conoce sobre el Remdesivir?

De acuerdo con la OMS, el Remdesivir es un medicamento antiviral que ha sido probado en anteriores oportunidades como tratamiento contra el ébola. Además, arrojó resultados esperanzadores en estudios en animales para el tratamiento del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SARS), que también son causados por un coronavirus.

En la actualidad, su eficacia en el tratamiento de pacientes graves con coronavirus es materia de estudio, aunque Estados Unidos autorizó en mayo su uso de emergencia en medio de la crisis sanitaria. Su administración es por la vía intravenosa.

¿Quién produce Remdesivir?

El Remdesivir es un medicamento producido por la empresa farmacéutica estadounidense Gilead Sciences.

¿Es efectivo el tratamiento con Remdesivir en pacientes con Covid-19?

Aunque se trata de un medicamento cuya efectividad aún está en investigación, una serie de estudios arrojan resultados beneficiosos en su uso en pacientes con la enfermedad:

“En las investigaciones no se encuentra que disminuya la mortalidad. Algunos de estos estudios sí indican que disminuyen los días de hospitalización del paciente. Falta conocer los resultados de cinco ensayos de Remdesivir grandes. También hay que tener encuentra que este fármaco no existe en el Perú y si se quiere hacer compras masivas, no será nada barato”, explicó el médico epidemiólogo Álvaro Taype Rondán a El Comercio.

Remdesivir, precisiones importantes

Gilead Sciences dio a conocer una serie de precisiones sobre el uso experimental de Remdesivir en pacientes con coronavirus.

La farmacéutica reitera que es un medicamento en investigación que no ha sido aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA), y que solo recibió una autorización de uso de emergencia en medio de la crisis sanitaria por la Covid-19.

Aclara, además, que todavía no se conoce si el medicamento es seguro y efectivo para el tratamiento de la Covid-19, y que su distribución solo ha sido autorizada para el tratamiento de pacientes hospitalizados con síntomas graves.

“(Remdesivir) no está autorizado para el tratamiento de ningún otro virus o patógeno. Este uso (del medicamento) está autorizado solo mientras dure la declaración de que existen circunstancias que justifican la autorización del uso de emergencia, a menos que la autorización se rescinda o se revoque antes”, acotó.

