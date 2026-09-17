La legendaria franquicia de horror y supervivencia de Capcom regresa a la gran pantalla con una propuesta totalmente renovada. “Resident Evil: Noche Cero”, dirigida por Zach Cregger (reconocido por sus aplaudidos trabajos en el cine de terror reciente), busca dejar de lado las fórmulas habituales de las adaptaciones pasadas para entregar una experiencia visceral, claustrofóbica y cargada de tensión.

A continuación, reunimos todos los detalles clave que debes conocer sobre esta nueva producción antes de su estreno en salas de cine.

Una historia original que rescata la esencia del terror de supervivencia

En lugar de llevar a la pantalla la trama de un videojuego en específico o centrarse en personajes emblemáticos como Leon S. Kennedy o Jill Valentine, la cinta apuesta por una narrativa inédita que transcurre dentro del universo de la saga. La premisa sigue a Bryan (Austin Abrams), un repartidor de insumos médicos sin ningún tipo de entrenamiento de combate que termina acorralado en Raccoon City cuando estalla la infección biológica. Su único objetivo será sobrevivir a una noche descontrolada mientras traslada una hielera con material biológico crucial de un hospital a otro.

Mecanismos clave de la franquicia adaptados al ritmo del cine

Zach Cregger, confeso seguidor de la saga de videojuegos, diseñó la película para reproducir las sensaciones de una partida en tiempo real. La trama traslada al lenguaje cinematográfico varios elementos distintivos de la experiencia jugable:

Administración de recursos: La escasez de munición y la vulnerabilidad constante son el motor principal de la tensión.

La escasez de munición y la vulnerabilidad constante son el motor principal de la tensión. Progresión de armas y curación: El protagonista debe improvisar, curar sus heridas y evolucionar su equipamiento con lo que encuentra a su paso.

El protagonista debe improvisar, curar sus heridas y evolucionar su equipamiento con lo que encuentra a su paso. Amenazas inéditas: Además de la presencia del conglomerado Umbrella Corporation, la película introduce nuevas variantes del virus y mutaciones jamás vistas en entregas previas.

Efectos prácticos deslumbrantes y producción a gran escala

Para lograr una ambientación impactante y aterradora, el equipo de producción recurrió a técnicas de efectos físicos y prácticos que prometen impresionar a los fanáticos del género:

Un animatrónico masivo: Se fabricó una crippled criatura de casi 1,000 kilos (una tonelada) y 2.4 metros de altura, controlada en vivo por seis especialistas en titiritería para lograr un acabado hiperrealista.

Se fabricó una crippled criatura de casi 1,000 kilos (una tonelada) y 2.4 metros de altura, controlada en vivo por seis especialistas en titiritería para lograr un acabado hiperrealista. Efectos sangrientos sin CGI: En una de las secuencias más intensas, la producción lanzó desde grúas más de 150 kilos de sangre y vísceras simuladas contenidas en bolsas pesadas para simular cuerpos impactando contra el suelo.

En una de las secuencias más intensas, la producción lanzó desde grúas más de 150 kilos de sangre y vísceras simuladas contenidas en bolsas pesadas para simular cuerpos impactando contra el suelo. Vestuario dinámico: La diseñadora Caroline Fahrer preparó más de 50 trajes idénticos para el protagonista, mostrando de forma progresiva el deterioro de la prenda por barro, nieve, mordeduras y sangre a lo largo de la noche.

Escenarios en constante cambio rodados en Europa

Con el fin de mantener un ritmo vertiginoso en el que la amenaza nunca se detenga, los entornos de la película cambian aproximadamente cada 7 u 8 minutos. El recorrido abarca carreteras heladas, casas de campo, túneles abandonados, tráileres y alcantarillas.

Aunque la historia se sitúa en la ficticia Raccoon City (Colorado), la filmación se llevó a cabo principalmente en República Checa. Las calles y parajes de Praga sirvieron como escenario base, e incluso se utilizaron las galerías subterráneas reales del Museo de las Alcantarillas de Praga junto con inmensos sets de filmación.

Elenco y fecha de estreno confirmada

El reparto principal está encabezado por Austin Abrams, acompañado por Zach Cherry, Kali Reis y Paul Walter Hauser. El guion fue escrito en conjunto por Zach Cregger y Shay Hatten.

“Resident Evil: Noche Cero” llega a las salas de cine de Perú a partir de este 17 de setiembre, prometiendo posicionarse como una de las experiencias cinematográficas de terror más dinámicas de la temporada.