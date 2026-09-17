Sin héroes ni super-soldados: la película sigue a un mensajero común atrapado en Raccoon City que deberá administrar sus escasos recursos para sobrevivir a una noche de puro gore e infección. (Foto: AndesFilms Perú)
Sin héroes ni super-soldados: la película sigue a un mensajero común atrapado en Raccoon City que deberá administrar sus escasos recursos para sobrevivir a una noche de puro gore e infección. (Foto: AndesFilms Perú)
Por Paolo Valdivia

La legendaria franquicia de horror y supervivencia de Capcom regresa a la gran pantalla con una propuesta totalmente renovada. “Resident Evil: Noche Cero”, dirigida por Zach Cregger (reconocido por sus aplaudidos trabajos en el cine de terror reciente), busca dejar de lado las fórmulas habituales de las adaptaciones pasadas para entregar una experiencia visceral, claustrofóbica y cargada de tensión.

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